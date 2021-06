Orange znów z darmowymi GB na Euro 2020. Prezent po remisie Polski z Hiszpanią

Pomarańczowy operator kolejny raz kibicuje razem z nami. Rozdaje darmowe GB po meczu z Hiszpanią

Jak odebrać darmowe 9 GB w Orange za remis w piłkarskim meczu Polska - Hiszpania?

Już kilka dni temu po przegranym meczu ze Słowacjąw pakiecie internetowym. Spotkanie naszej piłkarskiej narodowej reprezentacji z Hiszpanią również było przyczynkiem do aktywacji podobnej promocji, choć liczba bezpłatnych gigabajtów jest zupełnie inna niż za pierwszym razem.Polscy piłkarze zaprezentowali się lepiej i może nie pokonali Hiszpanii, ale doprowadzili do remisu 1:1. Zdawać by się mogło, że za korzystniejszy wynik spotkania, Orange mogłoby rozdać więcej GB niż za przegraną. Nic bardziej mylnego. Obecnie internetowy prezent dla abonentów pomarańczowego operatora wynosi 9 GB zamiast poprzednich 32 GB.Półżartem można by stwierdzić, że po meczu z Hiszpanią nie było tak dużej konieczności pocieszania pakietami, stąd rozdawanie mniejszego. Jeśli 32 GB mogliśmy otrzymać za przegraną, a za remis 9 GB, to za ewentualną wygraną zdaje się, że mogłoby być tylko 2,5 GB w Orange. O ile proporcja zostanie zachowana. Jednak nie dowiemy się tego do momentu, kiedy faktycznie przyjdzie nam odnieść zwycięstwo we właśnie rozgrywanych mistrzostwach piłki nożnej, które można oglądać (w ramach opłacania abonamentu RTV)na kanale TVP 4K.Przypominamy też o promocjiza strzelone gole i wygrane mecze Polski. Jeśli jeszcze jej nie aktywowaliście, to niestety za spotkanie z Hiszpanią nic nie otrzymacie, choć przelicznik jest jeszcze inny niż u Orange. Opcję należy włączyć jeszcze przed meczem i ewentualne pakiety aktywują się dopiero od najbliższego spotkania piłkarskiego.Sposób aktywacji promocyjnego pakietu 9 GB, jest bardzo podobny do poprzedniego wariantu 32 GB, choć zmienił się specyficzny kod. Należy wysłać SMS o treści WALCZYMY pod numer 223 (opłata zgodna z cennikiem danej taryfy, nie większa niż 25 groszy). W przypadku użytkowników taryfy Orange Flex, trzeba wejść w zakładkę Kody promocyjne w dedykowanej aplikacji Orange i wprowadzić taki sam ciąg znaków, czyli WALCZYMY. Pakiet bezpłatnych 9 GB ważny jest przez 3 dni od momentu aktywacji. Sama promocja jest krótka i trzeba się spieszyć, aby móc ją włączyć. Będzie jeszcze obowiązywaćŹródło i foto: Orange