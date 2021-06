Masz kartę wielowalutową Cinkciarz.pl? Możesz płacić za pomocą Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay

Wygodna nowość.

Platforma Cinkciarz.pl ogłosiła, że posiadacze kart wielowalutowych mogą już płacić zbliżeniowo telefonem i zegarkiem, korzystać z płatności online oraz wypłacać gotówkę z bankomatów za pomocą Google Pay. Mają też możliwość płacenia zbliżeniowo zegarkiem i opaską oraz wypłacania pieniędzy z bankomatów dzięki Fitbit Pay i Garmin Pay.Udostępnienie Google Pay dla posiadaczy kart wielowalutowych Cinkciarz.pl pozwala na płacenie zbliżeniowo telefonem i zegarkiem w sklepach stacjonarnych, płatności za zakupy online i w aplikacjach mobilnych oraz wypłacanie zbliżeniowo gotówki z bankomatów. Wystarczy mieć aplikację Google Pay, dostępną w Google Play, i podpiąć do niej swoją kartę – dotyczy to zarówno wersji fizycznej, jak i wirtualnej.Dodanie kart wielowalutowych do Fitbit Pay i Garmin Pay pozwala natomiast użytkownikom korzystającym z kompatybilnego zegarka lub opaski wypłacać gotówkę z bankomatu oraz dokonywać szybkich i bezpiecznych płatności wszędzie tam, gdzie akceptowane jest płacenie zbliżeniowo. Odbywa się to bez konieczności wyciągania portfela lub telefonu, na co kupujący decydują się coraz chętniej, aby uniknąć kontaktu z często dotykanymi powierzchniami w miejscach publicznych. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, które pozwolą dodać kartę Cinkciarz.pl do aplikacji Fitbit lub Garmin Connect w telefonie (dostępnych zarówno w systemie Android, jak i iOS). Fitbit Pay i Garmin Pay wykorzystują platformę tokenizacyjną do ochrony informacji o karcie, które nigdy nie są ujawniane ani sprzedawcom, ani markom Fitbit i Garmin.Portal Cinkciarz.pl udostępnia karty wielowalutowe w formie wirtualnej oraz fizycznej (z możliwością wysyłki kurierem, pocztą i do paczkomatów InPost). Wniosek o wydanie kart składa się online. Ich posiadacze zyskują dostęp do darmowych rachunków w polskich złotych i 19 innych walutach, dzięki czemu unikają kosztów przewalutowania, a płacić mogą w ponad 160 walutach. Fintech oferuje również narzędzie do obsługi kart – aplikację mobilną na systemy Android i iOS.Źródło: materiały prasowe