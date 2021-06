Ciekawe zalecenia dla polskich polityków. NordVPN i groźny port HDMI

Kompromitacja.

Polskim posłom zaleca się używanie NordVPN

Uwaga. Wrzucam tajne informacje po tajnym posiedzeniu sejmu. pic.twitter.com/VRcNc1uMeW — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) June 16, 2021

"nie wiem, choć się domyślam"

Media od wielu dni donoszą o "ataku hakerów" na skrzynki pocztowe polskich polityków. Nie wiadomo wciąż czy włamania i przechwycenie tysięcy ujawnionych w serwisie Telegram maili są wynikiem braku elementarnej wiedzy polityków z zakresu cyberbezpieczeństwa i zwykłej głupoty, czy wyrafinowanego działania przestępców. Na ogół w sytuacji takich "ataków hakerów" okazuje się, że to pierwsze. Wczoraj w tej sprawie odbyły się niejawne obrady Sejmu, w trakcie których posłom rozdano ulotki z instrukcjami na temat tego, jak zachować się, aby zabezpieczyć swoje dane. Patrząc na ich treść chciałoby się zapytać: czy wśród rządzących jest ktokolwiek kompetentny?W treści ulotki wydanej posłom można znaleźć mnóstwo sensownych zaleceń (np. stosowanie unikalnych, długich haseł) oraz dwa kuriozalne. Pierwszym z nich jest polecenie łączenia się z Internetem poprzez VPN, za przykład którego podano... NordVPN. O ile VPN to dobry pomysł dla "zwykłego" internauty (choć wielu ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa apeluje, aby nie ufać bezgranicznie tym rozwiązaniom), to dla polityka już niekoniecznie.Dlaczego zespół polskich ekspertów od IT (bo mamy chyba od tego specjalistów?) nie jest w stanie postawić własnego VPN-a dla polskich polityków, a chce żeby poufnymi danymi opiekowała się firma zarejestrowana w Panamie? Cytując p. Tadeusza Sznuka, prowadzącego pewien znanyi lubiany teleturniej:Inną radą kierowaną do polityków jest nie podłączanie urządzeń do innych, niezaufanych urządzeń za pośrednictwem portu HDMI. Nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie słyszałem o skutecznym ataku hakerskim poprzez złącze HDMI. Być może narodowi eksperci od cybersecurity mają na ten temat inną wiedzę? A może chodzi o to, aby politycy unikali kompromitacji podobnych do tych, która spotkała swego czasu Dobromira Sośnierza z Konfederacji po podłączeniu prywatnego laptopa pod rzutnik? Uwaga, link NSFW