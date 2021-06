“Niemcy chcą ukarać Telegrama za to, że nie kontroluje użytkowników

Telegram groźny, bo poza zasięgiem władz?

Darknet na każdą kieszeń

Niemieckie ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło, że wystosowało do administracji Telegrama pismo, w którym domaga się filtrowania treści przesyłanych przez użytkowników i raportowania potencjalnych przestępstw do odpowiednich służb.Jeśli Telegram nie dostosuje się do przedstawionych wymagań, może zostać ukarany grzywną do 55 milionów euro. W najgorszym wypadku, aplikacja zostanie zakazana w Niemczech. Według niemieckich władz, Telegram podlega pod przepisy dotyczące portali społecznościowych i powinien się do nich stosować, tak jak robią to od dawna Facebook, Twitter czy TikTok.Niemiecki tygodnik Der Spiegel opublikował kilka dni temu artykuł, w którym opisuje historię aplikacji Telegram i jej założyciela - Pawieła Durowa. W tekście nazywa ją “najniebezpieczniejszym komunikatorem na świecie” i “darknetem na każdą kieszeń". Według gazety, przy pomocy komunikatora planowane są morderstwa, zamachy i inne przestępstwa, a służby nie mogą nic z tym zrobić.Gazeta zwraca także uwagę, że fałszywe informacje rozpowszechniane przy pomocy komunikatora mogą mieć wpływ na nadchodzące wybory parlamentarne.Biorąc pod uwagę główne założenia aplikacji, czyli bezpieczeństwo i prywatność ponad wszystko, słowa niemieckiej gazety i działania władz mogą tylko zadziałać na korzyść komunikatora. Są one bowiem potwierdzeniem tego, że rzeczywiście, jest to twór, nad którym nie ma kontroli, a obietnice, które zbudowały tak dużą popularność, mają pokrycie.W ostatnim czasie na popularność Telegrama wpływają także kłopoty jego największego konkurenta, czyli WhatsAppa . Do niedawna był on traktowany jako bezpieczniejsza alternatywa dla Messengera, jednak nowy regulamin, który bezpośrednio wiąże go z Facebookiem, bardzo nie spodobał się użytkownikom.Źródło: Gadgets Now / fot. tyt. Unsplash