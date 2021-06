Profil Zaufany pojutrze z ważną zmianą. Sprawdź, czy Cię dotyczy

Zmiany na lepsze.



Kancelaria Prezesa Rady Ministrów donosi o istotnych zmianach, jakie zajdą w zakresie Profilu Zaufanego, zwłaszcza w jego tymczasowej wersji. Polski prawodawca uważa, że będzie "lepiej i prościej". Co dokładnie się zmieni?



Zmiany w Profilu Zaufanym już 17 czerwca

Chcąc założyć dziś Profil Zaufany (PZ) Polacy mają trzy opcje do wyboru. Przede wszystkim, można zrobić to wygodnie przez Internet, poprzez bankowość internetową. Drugą opcją jest wypełnienie wniosku online i późniejsza wizyta w punkcie potwierdzającym. Założone w ten sposób PZ są ważne przez 3 lata. Alternatywnie, da się założyć tymczasowy Profil Zaufany, ważny trzy miesiące, w trakcie wideospotkania z urzędnikiem. Od teraz ostatni z trybów pozwoli założyć PZ ważny przez 3 lata. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.



Czytaj także: Jak założyć Profil Zaufany i dlaczego warto to zrobić? Poradnik



Warto wiedzieć, że wszystkie osoby, które mają tymczasowy PZ, staną się z mocy prawa właścicielami "tradycyjnego" PZ - z nastaniem 17 czerwca. Wdrożenie nowości rozpocznie się w nocy z 16 na 17 czerwca.



"Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy" - apelują przedstawiciele KPRM.



Kancelaria Prezesa Rady Ministrów donosi o istotnych zmianach, jakie zajdą w zakresie Profilu Zaufanego, zwłaszcza w jego tymczasowej wersji. Polski prawodawca uważa, że będzie "lepiej i prościej". Co dokładnie się zmieni?Chcąc założyć dziś Profil Zaufany (PZ) Polacy mają trzy opcje do wyboru. Przede wszystkim, można zrobić to wygodnie przez Internet, poprzez bankowość internetową. Drugą opcją jest wypełnienie wniosku online i późniejsza wizyta w punkcie potwierdzającym. Założone w ten sposób PZ są ważne przez 3 lata. Alternatywnie, da się założyć tymczasowy Profil Zaufany, ważny trzy miesiące, w trakcie wideospotkania z urzędnikiem. Od teraz ostatni z trybów pozwoli założyć PZ ważny przez 3 lata. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.Warto wiedzieć, że wszystkie osoby, które mają tymczasowy PZ, staną się z mocy prawa właścicielami "tradycyjnego" PZ - z nastaniem 17 czerwca. Wdrożenie nowości rozpocznie się w nocy z 16 na 17 czerwca.- apelują przedstawiciele KPRM.