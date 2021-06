Orange rozdaje pakiet internetowy aż 32 GB na osłodzenie porażki po meczu ze Słowacją

Orange idzie w ślady Plusa i także promuje pakietami internetowymi mecze Polaków na Euro 2020

Orange obwieścił swoją promocję także na firmowym Facebooku / Foto: Instalki - Orange @ Facebook

Niestety pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2020 był porażką. W ramach pewnego prezentu na otarcie łez, operator sieci komórkowej Orange rozdaje swoim klientom za darmo dodatkowe pakiety internetowe w wysokości aż 32 GB.Wczoraj informowaliśmy o. Dzięki wynikowi Słowacja:Polska 2:1, w Plusie do zgarnięcia był 1 GB. Jeśli rozgrywka potoczyła by się przeciwnie i strzały byłyby odwrotne (Polska wygrałaby 2:1), Plus dodawałby aż 12 GB. Wróćmy jednak do wątku pakietu 32 GB od Orange. Jak powiadamia firma w swoim komunikacie - "Nie poddajemy się i razem z Adim z naszego call center w Kielcach dajemy Wam aż 32 GB. Zapytacie skąd ta liczba? Tyle cali ma plazma Adiego, na której oglądał dzisiejszy mecz."Aby aktywować promocję w większości ofert, należy wysłać SMS o treści ADIZKIELC pod numer 233 (opłata za wiadomość będzie zgodna z cennikiem danego planu taryfowego, czyli nie wyższa niż 25 groszy). W przypadku taryfy Orange Flex, dodatkowe 32 GB trzeba aktywować w aplikacji w zakładce Kody promocyjne. Na jednym numerze nie da się aktywować więcej niż jednego omawianego pakietu. Promocja jest ważna tylko do dziś (wtorek 15 czerwca 2021) o godzinie 20:00 i obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Sam pakiet 32 GB będzie można wykorzystać w ciągu 3 dni od jego aktywacji.Źródło i foto: Orange