Plus rozdaje darmowe gigabjty na Euro 2020. Jest haczyk, wszystko zależy od gry piłkarzy

Gole Lewandowskiego i spółki, to dodatkowe gigbajty w Plusie za darmo

Gigabajty gratis za strzelone gole i wygrane mecze / Foto: Plus

Klienci Plusa i Plusha po aktywacji promocji mogą otrzymać gigabajty za gole i wygrane mecze

Wraz z ostatnim piątkiem rozpoczęły się rozgrywki przełożonego z racji pandemii Euro 2020. Zmagania piłkarzy są okazją nie tylko do czysto sportowego kibicowania, ale też zaopatrzenia się w dodatkowe gigabajty pakietów internetowych dla abonentów sieci Plus, a także Plush.Operator sieci komórkowej Plus (także ze swoją submarką Plush) przygotował promocję o nazwie Gigsy za gole. Jak można przeczytać na stronach Plusa - "Od piątku dwadzieścia cztery drużyny rywalizują o tytuł najlepszej piłkarskiej reprezentacji Starego Kontynentu, a my trzymamy kciuki za Biało-Czerwonych i rozdajemy dodatkowe gigabajty za strzelone przez nich bramki i wygrane mecze."Przelicznik jest prosty. Za każdy strzelony przez naszą reprezentację piłkarską gol, wszyscy kwalifikujący się uczestnicy promocji mogą otrzymać 1 GB, a za cały wygrany mecz 10 GB. Jeśli jednak polska reprezentacja w którymś momencie przed zakończeniem mistrzostw odpadnie, to Plus dodatkowo zrekompensuje nam gorycz porażki rozdając po 10 GB dla każdego abonenta biorącego udział w promocji.Jakie są jej warunki poza wspominanymi przelicznikami? Przede wszystkim trzeba mieć wciąż aktywne połączenia wychodzące, czyli ważne konto (w Plusie lub Plushu). Niezbędne jest też wysłanie darmowej wiadomosci SMS na numer 80180 o treści GOL lub aktywowanie promocji na naszym numerze wchodząc na dedykowaną stronę GOL. Sieć Plus dodaje - "Aby otrzymać bonusowe gigabajty za rozegrany mecz należy zgłosić się do promocji przed jego rozpoczęciem, a przyznane bonusowe gigabajty będą aktywne przez 3 dni." Całość regulaminu akcji dostępna jest w formie PDF na witrynie operatora dokładnie. Promocja Gigsy za gole w sieci Plus i Plush trwa do 11 lipca 2021 roku.Źródło i foto: Plus