Pierwszy kraj odcina niezaszczepionych od telefonów. Grozi zamrożeniem pensji

Drastyczne środki.

Pakistan sankcjonuje odmowę bycia zaszczepionym

"Podjęto ostateczną decyzję o zablokowaniu mobilnych kart SIM osób, które nie zostały zaszczepione"

W czwartek władze Pendżabu postanowiły zablokować karty SIM osób, które odmawiają zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, powiedzieli mediom tamtejsi urzędnicy. To pierwszy znany przypadek na świecie, kiedy za odmowę szczepienia nakłada się tego rodzaju ograniczenia. W Polsce rząd proponuje metodę zachęcającą, w której zaszczepionych obowiązywały będą przywileje, na przykład wyłączenie z limitów dotyczących m.in. koncertów.Krok dotyczący zablokowania kart SIM był jedną z kilku decyzji podjętych przez rząd prowincji, w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyspieszenia procesu szczepień, w otwartych w tej prowincji dla wszystkich dorosłych od 12 czerwca., powiedział rzecznik Departamentu Opieki Zdrowotnej w Pendżabie, Syed Hammad Raza.Osoby zaszczepione będą mogły chodzić do sal kinowych i restauracyjnych oraz zostaną dla nich otwarte sale weselne. Rzecznik podał też, że osoby cierpiące na śmiertelne choroby, takie jak HIV/AIDS i nowotwory, będą teraz szczepione w pierwszej kolejności. Główny sekretarz Pendżabu dodał, że w dzielnicach, w których zaszczepiono 20 procent populacji, wszystkie firmy zostaną otwarte pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących noszenia masek.Decyzje zapadły dzień po tym, jak Narodowe Centrum Dowodzenia i Operacji (NCOC) ogłosiło, że szczepionki na koronawirusa będądla wszystkich pracowników sektora publicznego i prywatnego, a pracownicy rządowi muszą zostać w pełni zaszczepieni do 30 czerwca.Wśród innych drastycznych środków obserwowanych w kraju w celu zwiększenia tempa szczepień, rząd Sindha wydał w zeszłym tygodniu zalecenia, abypracowników rządowych, którzy odmówią zaszczepieniu się, począwszy od lipca.Do 1 czerwca rząd zaszczepił tylko 4,2 mln osób z 67 mln ogółu populacji Pendżabu, co stanowiło wskaźnik szczepień wynoszący tylko 6,3%.Źródło: Dawn.com