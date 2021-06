Zaproś znajomych do korzystania z AliExpress. Otrzymacie cenne kupony

Dobry deal.

Podziel się kuponem na 56 zł ze znajomymi - dostaniesz 7 złotych

Najpopularniejsza chińska platforma sprzedażowa AliExpress organizuje nową zabawę dla łowców promocji. W okresie od 8 czerwca do 30 czerwca bieżącego roku osoby polujące na okazje będą mogły zasilić swoje konto dodatkowymi środkami na zakupy, a innym podarować 56 złotych w kuponach. Jak to działa?Na AliExpress zawitała nowa strona z bardzo ciekawą promocją. Wystarczy wejść pod ten adres , by wziąć udział w zabawie polegającej na zapraszaniu innych do robienia zakupów na AliExpress poprzez wysłanie im kodu polecającego, widocznego tam tuż pod "Udostępnij swój link polecający:". Kod rozpoczynający się od liter IN wygenerujesz wygodnie, otwierając wskazany odnośnik w obrębie aplikacji mobilnej serwisu AliExpress. Zarówno zaproszony, jak i zapraszający zostaną nagrodzeni.