Revolut udostępnia kryptowalutę Dogecoin

Revolut spełnia życzenie entuzjastów DOGE.

Revolut, popularna finansowa aplikacja, z której korzysta 15 milionów klientów na świecie i ponad 1 milion w Polsce, udostępnił klientom ekspozycję na. Tym samym, spełnił prośby i zapytania, które napływały do firmy od początku roku. Co tydzień, we wtorki, Revolut udostępnia w aplikacji kolejną pulę nowych kryptowalut.Pierwszy wtorek “New Tokens Tuesday” w zeszłym tygodniu przyniósł 8 nowych tokenów: ATOM, NKN, MATIC, ALGO, CELO, BAND, LINK i TRB. Łącznie z dodanym DOGE, Revolut oferuje obecnie. Rozszerzenie oferty następuje po ogłoszonym niedawno starcie usługi wypłaty kryptowalut na zewnętrzne portfele. Jest ona dostępna w wersji beta i mogą z niej już korzystać klienci planu Metal w Wielkiej Brytanii.Firma tradycyjnie ostrzega klientów przed dużą zmiennością na rynku kryptowalut i związanym z nią ryzykiem utraty kapitału. Zastrzega też, że choć handel kryptowalutami powinien być powszechnie dostępny, może nie być wskazany dla niektórych osób z uwagi na wspomnianą wysoką zmienność i ryzyko. Fintech zaleca osobom, które dopiero poznają kryptowaluty i klientom, którzy już nimi handlowali, rozważne i ostrożne podejmowanie decyzji finansowych. Jak w przypadku każdego aktywa, którego cena zmienia się w czasie, należy ocenić ryzyko wzrostu lub spadku ceny, przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży.Źródło: Revolut