Allegro postawiło pierwsze automaty paczkowe. Są zielone i mają wkomponować się w otoczenie

Ambitne plany.

Allegro rozpoczęło budowę sieci automatów paczkowych zasilanych zieloną energią. W Poznaniu i Warszawie właśnie stanęły cztery pierwsze urządzenia, plany giganta są jednak ambitne - do końca tego roku ma być ich ich 1500 w całej Polsce.Allegro tłumaczy, że własna sieć ma zapewnić jeszcze szybsze i wygodniejsze opcje dostawy. Uruchomienie dostaw do zielonej sieci planowane jest jesienią, gdy zostanie ustawiona odpowiednia liczba automatów paczkowych.Pierwszy automat paczkowy Allegro stanął na poznańskim Nowym Rynku, w pobliżu nowej siedziby Allegro. Kolejne trzy zlokalizowane są w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego.

Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej

foto. Allegro- komentuje Grzegorz Czapski, Business Development Officer at Allegro.