Telegazeta w przeglądarce internetowej. Nie musisz niczego instalować

Sentymentalna podróż w czasie.

Telegazeta Browser czyli Telegazeta na komputerze

Jeśli dobrze pamiętasz lata 90' XX wieku, z pewnością przypominasz sobie także Telegazetę. Telegazeta, nazywana często prekursorem internetu, to usługa uruchomiona 29 grudnia 1988 roku. Dostępny z poziomu niemal każdego telewizora teletekst nadawany był wraz z sygnałem wszystkich stacji ogólnopolskich i niektórych regionalnych Telewizji Polskiej, dostarczając informacje z polski, ze świata, program telewizyjny czy nawet ogłoszenia. Teraz Telegazeta działa również w przeglądarce internetowej.Telegazetę przeglądało się wybierając z poziomu pilota do telewizora od jedną do trzech cyfr, przekierowujących czytelnika na określony numer strony. Jerzy Głowacki opracował właśnie otwartoźródłowy projekt, umożliwiający uruchomienie Telegazety bez telewizora, na dowolnym komputerze osobistym, wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zasada działania jest identyczna.