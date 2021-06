Najdroższy mail świata? Stawki Poczty Polskiej zaskakują

Absurd goni absurd.

Koszt e-doręczenia wynosi 3,75 zł

Jak korzystać z e-doręczenia?

W październiku 2020 roku Sejm przyjął ustawę o e-doręczeniach . Narodowa skrzynka pocztowa zacznie działać już 1 lipca bieżącego roku, a Poczta Polska zarobi majątek na doręczaniu... maili. Narodowy operator pocztowy dostanie dokładnie 3,75 złotych za każde e-doręczenie. To prawdopodobnie najdroższe wiadomości rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na świecie.1 lipca 2021 roku zacznie działać publiczna platforma, dająca każdemu obywatelowi dostęp do bezpiecznej skrzynki pocztowej. Każdy obywatel, który złoży stosowny wniosek, będzie na jej adres mógł otrzymywać e-doręczenia. Korespondencja urzędowa zamiast w standardowej skrzynce pocztowej znajdzie się więc w skrzynce wirtualnej. Za realizację usługi odpowiadała będzie Poczta Polska, aż do 2025 roku.E-doręczenie to nowa, alternatywna forma kontaktu z urzędami przez Internet, której status prawny zrównany ma zostać z wysłaniem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego z założenia będzie darmowa, a korzystanie z niej - dobrowolne. E-doręczenia dają możliwość prowadzenia korespondencji z dowolnego miejsca na świecie, bez informowania odpowiednich organów o zmianie miejsca pobytu. Poza tym, nowa usługa pozwala skrócić czas doręczeń do minimum - o ile oczywiście Poczta Polska stanie na wysokości zadania.Gazeta Wyborcza podaje, że za utrzymanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) Poczta Polska zostanie sowicie wynagrodzona. Każde wysłane e-doręczenie kosztowało będzie podatnika 3,75 złotych plus VAT. Pieniądze popłyną do operatora wprost z budżetu państwa. Kwota stanowi 45% wysokości opłaty za najtańszą obecnie przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru. Jak uzasadnić koszt wysłanego maila w wysokości 3,75 złotych? Trudno powiedzieć. Pisma do urzędów można już dziś wysyłać za pośrednictwem Profilu Zaufanego i e-doręczenia wydają się dodatkowym, zupełnie zbytecznym systemem.Dla porównania, czeski rząd płaci swojej poczcie połowę tego, co polski rząd zapłaci Poczcie Polskiej.Oczywiście nie każdy będzie musiał korzystać z e-doręczeń. Doręczenia w formie tradycyjnej, działające w ramach usługi hybrydowej, nadal będą miały moc prawną. Podmiot publiczny może wysłać informację w domyślnej formie elektronicznej, a obywatel otrzyma przy okazji możliwość otrzymania przesyłki listowej. Ta zostanie wydrukowana na poczcie i nadana obywatelowi w formie papierowej. Organy państwowe zapewniają o obowiązywaniu tajemnicy pocztowej oraz zachowaniu wszelkiej poufności informacji. Każde doręczenie w formie hybrydowej kosztowało będzie budżet państwa 6 złotych plus VAT.Gdy e-doręczenia wejdą w życie, skorzystacie z nich logując się do specjalnej skrzynki na platformie gov.pl za pomocą swojego Profilu Zaufanego . Państwo polskie utworzy w jej ramach specjalną bazę adresów elektronicznych. Gdy adres obywatela pojawi się w tej bazie, pisma drogą elektroniczną doręczane będą właśnie na ten adres. Narodowa skrzynka pocztowa będzie miała pojemność 1 GB.Źródło: mat. własny, money.pl