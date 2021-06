Prawie pół Bitcoina za wypełnienie ankiety. Skusiłbyś się?

Okazja życia.



Oj, wiele zmieniło się w świecie kryptowalut przez ostatnie lata... Wprawdzie Bitcoin i inne wirtualne pieniądze przeżyły niedawno mocny spadek wartości, ale i tak płaci się za nie nieporównywalnie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Ciekawą historię związaną z cyfrowymi aktywami przypomniał serwis Bloomberg Wealth. Chodzi o Bitcoin Project, uruchomiony przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w październiku 2014 roku.



Bitcoiny za wypełnianie ankiet

Postawmy sobie sprawę jasno: jeżeli nie dysponujesz olbrzymią ilością pieniędzy i nie stać Cię na zakup farmy koparek do kryptowalut, o efektywnym i opłacalnym kopaniu Bitcoina możesz zapomnieć. Między bajki można też śmiało włożyć zalatujące na kilometr oszustwem obietnice zarabiania Bitcoinów na graniu w gry (serio, są takie produkcje) lub wypełnianiu ankiet online. Tymczasem, w 2014 roku studentom MIT płacono Bitcoinami za wypełnianie ankiet.



W ramach Bitcoin Project, studenci MIT otrzymywali Bitcoiny o wartości 100 dolarów każdy w zamian za wypełnianie ankiet. Kurs BTC wynosił wtedy nieco ponad 300 dolarów za 1 Bitcoina, a projekt prowadzony przez Jeremy'ego Rubina i Dana Elitzera dysponował budżetem rzędu 500 000 dolarów. W trakcie przeprowadzonej akcji rozdano Bitcoiny łącznie około 3100 studentom.



Badanie MIT miało pokazać, że Bitcoin może funkcjonować jak inwestycja – lub, jak ujął to MIT Alum Alex Morcos, deweloper Chaincode Labs, "aktywem i magazynem wartości". Wtedy przedsięwzięcie potraktowano jako porażkę. Księgarnia na MIT zainstalowała bankomat Bitcoin i zaczęła akceptować nową walutę, ale używało jej tylko kilkudziesięciu studentów.



