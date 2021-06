Miesiąc Dumy 2021 na Facebooku. Nowe funkcje o tematyce Pride

Sporo nowości.

Awatary i tła z motywami LGBTQ+

Facebook obchodzi Miesiąc Dumy 2021, aby wzmocnić głos społeczności LGBTQ+ na swoich platformach. W tym czasie w Polsce wspólne z Kampanią Przeciw Homofobii prowadzi akcję społeczną Na wyciągnięcie ręki, a na Facebooku i Instagramie dostępne są tęczowe awatary, tła z motywami LGBTQ+, naklejki i dedykowanie hasztagi.Chcąc wesprzeć osoby LGBTQ+ na całym świecie, Facebook współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami w temacie zdrowia psychicznego. W Polsce Facebook połączył swoje siły z Kampanią Przeciw Homofobii, we wspólnej akcji społecznej Na wyciągnięcie ręki, która ma na celu udzielenie wsparcia młodym osobom LGBT+ i wskazanie, gdzie mogą szukać pomocy - tej specjalistycznej, którą niosą organizacje społeczne, jak i tej, którą mogą dać im rówieśnicy w grupach na Facebooku.W Niemczech, we współpracy z Pride Berlin, uruchomiony zostanie chatbot na Messengerze z informacjami o społecznościach na Facebooku i inspirujących twórcach, a także kontaktami do organizacji pozarządowych, oferujących wsparcie psychologiczne. Przez cały czerwiec będzie można znaleźć informacje publikowane przez lokalne organizacje publiczne i pozarządowe na temat wsparcia społeczności LGBTQ+ w formacie Instagram Guides.Użytkownicy serwisu z pewnością zauważyli już, że od początku czerwca na platformie Facebooka dostępne są także awatary i tła z motywami LGBTQ+ oraz naklejki do używania zarówno w postach, jak i w relacjach.W wyniku współpracy z niebinarną berlińską artystką Jasminą El Bouamraoui (EL BOUM) powstało tegoroczne logo Pride dla aplikacji Facebooka. We współpracy z trzema międzynarodowymi ilustratorami LGBTQ+, Instagram wprowadził nowe naklejki Pride, które odzwierciedlają różnorodność społeczności LGBTQ+, między innymi nonkonformistyczne, aseksualne, transpłciowe i niebinarne.