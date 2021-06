12 najdziwniejszych zdjęć z Map Google. Co tam się wydarzyło?

Tajemnicze miejsca.

1. Cmentarzysko samolotów w Arizonie

2. Kompleks budynków w kształcie swastyki

3. Stado bawołów w Tanzanii

4. Las w kształcie gitary

5. Kolorowe stawy potasowe

6. Budynek w kształcie...

7. Warzelnia soli morskiej

8. Pola naftowe w Argentynie

9. BARDZO dużo hipopotamów

10. Gorące źródła w Parku Narodowym Yellowstone w USA

11. Pentagram w Kazachstanie

12. Krwistoczerwone jeziorko w Iraku

Mapy Google to aplikacja, która już od 2005 roku za darmo pozwala internautom z całego świata nie tylko planować wakacyjne wypady, ale także podróżować palcem po mapie. Uruchomiona w 2007 w ich obrębie usługa Street View umożliwia z kolei oglądanie wielu miejsc na świecie w widoku 360-stopniowym, z poziomu ulicy. Wysoka rozdzielczość tych zdjęć oraz obecność fotografii satelitarnych sprawiają, że przeglądając Mapy Google czasami można dostrzec rzeczy dziwne, osobliwe, a nierzadko przerażające. Kilka z nich postanowiliśmy Wam pokazać, podając do wybranych koordynaty. Aby je zobaczyć, będziesz musiał przełączać się na widok ulicy lub zdjęcia satelitarne.Przejdź pod koordynaty, a oczom Twoim ukaże się imponujące cmentarzysko (czy raczej: złomowisko) dla samolotów, znajdujące się nieopodal amerykańskiego Tucson.Swastyka jest w wielu krajach symbolem zakazanym. Tymczasem, pod koordynatamizobaczysz kompleks budynków w kalifornijskim Coronado, które układają się właśnie w ten wzór.Wpiszw pasku wyszukiwania Map Google, aby zobaczyć dziką przyrodę. Na zdjęciu satelitarnym uwieczniono pokaźne stado bawołów w Tanzanii.Pomysłowość ludzka nie zna granic. W Argentynie, w okolicach miejscowości Cordoba, zasadzono nietuzinkowy las. Drzewa w nim współtworzą widoczną z satelity... gitarę. Zobacz sam:Pod koordynatami, pośrodku pustyni Moab, znajduje się niezwykły, kolorowy widok. Tworzą go stawy potasowe.No, sami oceńcie:Jeśli spodobały Ci się kolory, w których mienią się stawy potasowe w USA, odwiedź koniecznie Australię. Wpisz koordynaty, a oczom Twym zaprezentują się saliny, czyli zbiorniki do krystalizacji soli.Założę się, że pola naftowe nie kojarzą się Wam z ciekawymi widokami. Być może zmienicie zdanie, jeśli spojrzycie na nie w ujęciu satelitarnym. Oto pola naftowe w Rio Negro w Argentynie:Jedną fotografię z Tanzanii już widzieliście, co powiecie na kolejną? Ponownie, bohaterami są zwierzęta, tym razem zażywające kąpieli hipopotamy. Proszę:Kolorowych znalezisk ciąg dalszy. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Wyoming, gdzie znajdziecie przepiękne termalne źródła - największe w tym kraju:. Źródła wyrzucają nawet 2200 litrów wody na minutę!Kto stworzył w Kazachstanie pentagram o średnicy 365 metrów () i dlaczego to zrobił? Lokalni mieszkańcy podejrzewali o to sektę, ale okazało się, że... "tak wyszło". Okrąg jest po prostu granicą parku. A symbol w środku? Ten na pewno sam się nie zrobił.Nieopodal Bagdadu w Iraku znajduje się jeziorko o kolorze krwi, odkryte przez internautów w 2007 roku. Wiele spekulowanego na temat jego pochodzenia, sugerując nawet, że jest dowodem na zbrodnie wojenne w Iraku. Teoria ta została obalona. Pochodzenie barwy w dalszym ciągu nie jest znane. Zerknij, warto: