Amazon zmienia politykę. Zatrudni palaczy marihuany

Firma nie będzie zwracała uwagi na THC podczas testów narkotykowych.

Amazon najlepszym pracodawcą na świecie?

Jeden z szefów Amazona, Dave Clark, opublikował wpis, w którym przedstawił oficjalne stanowisko jego firmy na temat dekryminalizacji marihuany. Wynika z niego, że gigant e-commerce w pełni popiera tę inicjatywę, a także samą ustawę MORE, która kilka dni temu trafiła do Kongresu. “The MORE Act of 2021”, bo tak dokładnie nazywa się projekt, ma za zadanie zmienić klasyfikację prawną marihuany na szczeblu federalnym i anulować część przestępstw związanych z posiadaniem tego narkotyku.Co najciekawsze, Clark zapowiedział też zmianę polityki testowania pracowników i kandydatów pod kątem obecności narkotyków we krwi. Firma wciąż będzie prowadzić kontrole, jednak z listy substancji zakazanych zniknie marihuana. Oznacza to, że jej użytkownicy będą mogli bez problemu pracować w Amazonie i będą też brani pod uwagę przy rekrutacji, co dotychczas było niemożliwe.Publikacja Dave'a Clarka zawiera też informacje na temat nowej polityki "Time off Task", która ma wydłużyć przerwy pracowników i zmienić sposób liczenia czasu wolnego w pracy. Dotychczas, system rejestrujący miał nie działać jak należy, co miało wpływać na brak równowagi i współpracy między przełożonymi a pracownikami.Według informacji zawartych w tym samym wpisie, Amazon jest jednym z najbardziej poszukiwanych pracodawców na rynku, co potwierdzać ma pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu LinkedIn. Wewnętrzne ankiety mówią też o 94 procentach zadowolonych pracowników, którzy chcą polecać swoją firmę rodzinie i przyjaciołom.CEO Amazona, Jeff Bezos, zapowiedział w kwietniu, że chce, aby Amazon stał się najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem do pracy na Ziemi.Źródło: Amazon