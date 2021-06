Samochody Apple skanują Polskę. Lepsze mapy na horyzoncie?

Konkurencja dla Google Maps.

Mapy domyślnie zainstalowane na naszych smartfonach zazwyczaj są pierwszym wyborem, jeżeli chcemy skorzystać z nawigacji pieszej czy samochodowej lub po prostu sprawdzić, jak wygląda określone miejsce. Od lat to Google uchodzi za lidera tego typu rozwiązań, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę Street View czyli połączone zdjęcia panoramiczne z aparatu sferycznego. Apple nie chce pozostać w tyle i stale rozwija swoje rozwiązania, aby użytkownicy iPhoneów nie musieli sięgać po aplikacje konkurencji.Osoby w Polsce dostrzegły, że samochody Apple Maps pojawiły się na naszych ulicach. Gdzie konkretne? Opublikowane zdjęcia wskazują, że pojazd skanuje ulice Gdańska. Specjalna strona Apple ( Kolekcja obrazów ) zdradza, że firma zamierza zeskanować większość polskich powiatów w okresie od maja do sierpnia 2021 roku. Wygląda na to, że wkrótce użytkownicy sprzętu Apple otrzymają dokładniejsze mapy oraz funkcję Rozejrzyj się.