Duże prace serwisowe w InPost - czy uda się odebrać paczkę z Paczkomatu?

Warto wiedzieć.





InPost zapowiada duże prace serwisowe. Co z Paczkomatami?





fot. instalki.pl

InPost oficjalnie poinformował na swojej stronie, iż planuje w najbliższych dniach przeprowadzić dużą akcję serwisową. Przerwa potrwa 2 oraz 3 czerwca 2021 roku pomiędzy godziną 20 a 10 rano. Jak przekazała firma, sprawa dotyczy infrastruktury informatycznej, więc można zakładać, że w tym wypadku chodzi o aktualizacje oraz inne optymalizacje.Co jednak z paczkami? Czy Paczkomaty będą działały normalnie? Na całe szczęście tak.InPost zapowiada, że opisywane prace serwisowe nie będą miały wpływu na działanie Paczkomatów oraz odbieranie paczek. Co więcej, terminy odbioru paczek umieszczonych w Paczkomacie zostaną przedłużone o czas trwania prac serwisowych. Sytuacja dotyczy również ważności etykiet oraz specjalnych kodów zwrotu. Nie ma się więc o co obawiać.Warto wiedzieć jednak, że podczas zapowiadanych prac serwisowych nie będą działały takie usługi, jak: eUrząd, Lodówkomaty czy Infolinia InPost. Firma informuje również, że formularz reklamacyjny dla Klientów na stronie przedsiębiorstwa nie będzie dostępny.To nie koniec ograniczeń. InPost w czasie trwania prac nie będzie wysyłał komunikatów SMS oraz wiadomości mailowych. Wszystkie komunikaty zostaną wysłane po zakończeniu przerwy. Osoby wysyłające towary za pośrednictwem Allegro nie będą w stanie generować kodów zwrotu dla produktów.Aplikacja na smartfony InPost Mobile będzie działać w trybie offline. Użytkownicy zostaną wylogowani. Mimo to będzie można sprawdzić wszystkie kody odbioru i kody QR pozwalające na interakcję z Paczkomatem.Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a sam InPost nie będzie musiał borykać się z dodatkowymi problemami. Teoretycznie przeciętny użytkownik nie odczuje większych problemów podczas odbierania paczki w czasie prac serwisowych.Warto jednak wiedzieć, że mogą wystąpić potencjalnie nieprzewidziane sytuacje.Źródło: InPost / fot. instalki.pl