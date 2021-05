Czy jesteśmy skłonni płacić więcej za usługi 5G? Wyniki badania

Plany taryfowe 5G pod lupą ekspertów.

Użytkownicy chcą ekskluzywnych treści 5G

„Poprzednie badanie ConsumerLab wykazało, że do 2030 roku sieci 5G będą generować 31 bilionów dolarów przychodów konsumenckich. Dostawcy usług mogą zabezpieczyć 3,7 bln USD z tej kwoty, dzięki samej łączności 5G, jednak największy wzrost przychodów nastąpi dzięki połączeniu usług cyfrowych z taryfami 5G, co pozwoli przekonać konsumentów do zwiększonych wydatków. Dostawcy usług wraz z innymi uczestnikami ekosystemu powinni przyspieszyć komercjalizację usług cyfrowych, które są obecnie wykorzystywane jako wizytówki nowej technologii. W ten sposób zaspokajają potrzeby konsumentów, jednocześnie uwalniając pełen potencjał komercyjny tej technologii”

Najnowszy raport Ericsson Consumer Lab dostarcza sporo ciekawych danych na temat preferencji konsumentów. Okazuje się, że użytkownicy smartfonów są skłonni zapłacić średnio o 10% więcej za plany taryfowe 5G lub nawet do 30% więcej, o ile w planach uwzględnione zostaną innowacyjne usługi cyfrowe, które nie są dostępne w technologii 4G.Gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów jest jednak znacznie zróżnicowana na rynkach całego świata. Przykładowo, w Australii i Wielkiej Brytanii użytkownicy smartfonów byli skłonni zapłacić dodatkowe 7%, podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach było to odpowiednio 30% i 45% więcej w porównaniu z tym, co użytkownicy smartfonów płacą obecnie za plan 4G.Podczas gdy użytkownicy 5G zachwalają szybkość nowej sieci, 70% spośród nich jest niezadowolonych z niewielkiej liczby innowacyjnych aplikacji i usług dołączanych do planów 5G. Zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, operatorzy powinni proponować ekskluzywne treści i usługi, które mogłyby odróżnić doświadczenia towarzyszące korzystaniu z 5G od 4G oraz promować poczucie nowości i ekskluzywności.W skali globalnej 67% konsumentów jest skłonnych zapłacić za telewizję 5G, a 57% chciałoby korzystać ze spersonalizowanego oglądania wydarzeń sportowych lub kulturalnych, podczas których użytkownicy mogą wybierać niestandardowe ujęcia z kamer i oglądać powtórki. Dla porównania, 44% konsumentów uważa usługi streamingu wydarzeń sportowych premium z wieloma widokami za wartościowe, a 37% nie przykłada do nich wagi.– komentuje Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.Ericsson posiada obecnie ponad 139 komercyjnych umów 5G, z których 86 to aktywne sieci działające w ponad 40 krajach.Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi oraz produkcji urządzeń 5G w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”. Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.Źródło: Ericsson