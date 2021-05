Netia wprowadza oferty mobilne z dostępem do sieci 5G

Już od 35 zł miesięcznie.



Netia rozpoczęła dziś (27 maja 2021 r.) sprzedaż ofert mobilnych z dostępem do szybkiej, której operatorem jest Polkomtel z Grupy Polsat. Największą nowością w ofercie Netia Mobile jest taryfa o nazwie „Super”, która zawiera nielimitowane połączenia głosowe, SMSy i MMSy w Polsce i UE oraz pakiet 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE (RLAH). Cena taryfy „Super” dla klientów, który korzystają też z innych usług Netii wynosi 35 zł miesięcznie (cena brutto z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę).O dostęp do technologii 5G rozbudowana została również najbogatsza taryfa o nazwie „VIP” (nielimitowane połączenia i aż 72 GB danych w Polsce i 6 GB w UE). Taryfa „VIP” dla użytkowników innych usług Netii kosztuje 50 zł miesięcznie.W taryfach „Super” i „VIP” – oprócz możliwości korzystania z sieci 5G - klienci otrzymają dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis.