OLX zakazało sprzedaży papierków po lodach Ekipa

Powody decyzji nie są jasne.

Lody Ekipa to doskonała szansa na zarobek dla każdego sklepu, który zdecydował się nie sprzedawać ich w cenie sugerowanej. | Źródło: mat. własny z OLXJest to dość zaskakująca decyzja i przedstawiciele OLX do tej pory w żaden sposób jej nie uzasadnili. Na OLX wciąż da się od czasu do czasu spotkać wzmiankowane opakowania, ale ogłoszenia są usuwane już teraz. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w absurdalnie wysokiej cenie kupić też lody Ekipa. Przypominam, że sugerowana cena lodów to 1,69 złotych.Zaktualizowany regulamin OLX, obowiązujący od 1 czerwca 2021 roku. | Źródło: mat. własny z OLXPapierki po lodach Ekipa w dalszym ciągu będzie się dało kupić na Allegro, choć nie wiem dlaczego ktokolwiek miałby chcieć je kupić. Rzecznik prasowy serwisu Marcin Gruszka w rozmowie z serwisem Wirtualne Media zapewnił, że zainteresowanie tematem papierków słabnie, a serwis nie podejmie działań mających na celu usuwanie ofert.Źródło: OLX, wirtualnemedia