Kupił aparat ze 100-letnim filmem. Znalazł na nim te dwa zdjęcia

Retro niespodzianka.

Zabytkowy aparat z niespodzianką w środku

Pamiętam jak mniej więcej dziesięć lat temu świat obiegła informacja o zabytkowym aparacie z 1901 roku, wycenionym na 100 dolarów, na którym znaleziono niesamowite zdjęcia z okresu I Wojny Światowej. Podobna sytuacja spotkała właśnie profesjonalnego fotografa z Nowego Jorku, Mychala Wattsa, nabywcę aparatu Kodak 2 Folding Autographic Brownie z 1923 roku. Okazało się, że wewnątrz urządzenia wciąż tkwił film...Mychal jest zawodowym fotografem mieszkającym na co dzień w Nowym Jorku. Mężczyzna rozglądał się za ciekawymi gadżetami po małym, lokalnym sklepie w Bryant Park na Manhattanie, kiedy natknął się na aparat miechowy Kodaka z 1923 roku. Mowa o Kodak 2 Folding Autographic Brownie, sprzęcie produkowanym w latach 1915 - 1926, który sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Kiedy Mychal go oglądał, nie mógł otworzyć tylnej części aparatu, ponieważ zakleszczyła się z powodu rdzy. Mimo wszystko podjął decyzję o sfinalizowaniu transakcji..Kiedy w końcu fotograf otworzył tylną część aparatu, jego oczom ukazała się rolka filmu 120 mm. Watts natychmiast zamknął aparat w obawie przed uszkodzeniem taśmy i zaczął się zastanawiać, co zrobić dalej. Rolka wewnątrz aparatu była jedną z folii panoramicznych firmy Kodak. Mychal uznał, że czułość filmu oscylowała w granicach ISO 32, ponieważ nie było wtedy powszechnie dostępnych filmów o lepszych parametrach.Po chwili namysłu nie tylko wyjął taśmę fotograficzną w taki sposób, aby jej nie uszkodzić, ale udało mu się nawet wywołać dwa znajdujące się na niej zdjęcia. Zaprezentował je przy okazji rozmowy z serwisem diyphotography.