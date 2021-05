To koniec. Nasza Klasa znika z sieci

Znamy datę zamknięcia.

Nasza Klasa zostanie zamknięta 27 lipca 2021 roku

"Proces trwałego usuwania danych z kopii zapasowych może przekroczyć termin zamknięcia nk.pl o kilka miesięcy. Wyjątek stanowić może przetwarzanie danych użytkownika do czasu zakończenia toczących się postępowań (w tym o zwrot środków z usług płatnych)".

"Umożliwi to dalszy rozwój usług typu casual gaming na rynkach międzynarodowych. Przez najbliższe dwa miesiące użytkownicy będą mieli możliwość ściągnięcia zdjęć i informacji ze swoich kont na platformie NK.pl"

Koniec Nasza Klasa - co z Eurogąbkami i grami?

Nasza Klasa została uruchomiona 11 listopada 2006 roku. Były czasy, w których kilka milionów Polaków miało konto w tym właśnie serwisie. Wraz ze wzrostem popularności Facebooka poczciwy polski serwis społecznościowy, umożliwiający spotkanie znajomych ze szkolnej ławki, stracił na swoim znaczeniu. Teraz, po 15 latach działania nastąpi jego zamknięcie. Informuje o tym komunikat na stronie głównej serwisu i mailing rozsyłany jego użytkownikom.O ile w 2006, 2007 i może jeszcze 2008 roku posiadanie konta na "NK" było modne, to z czasem stało się czymś "krindżowym". Duża w tym zasługa administracji serwisu, w która w pewnym momencie zaczęła eksperymentować z dziwnymi funkcjonalnościami (Śledzik), czy też sprzedawać użytkownikom wirtualną walutę o nazwie Eurogąbki. W 2014 roku serwis został kupiony przez Grupę Onet.pl. Po jej połączeniu z Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. właścicielem stał się drugi z podmiotów. To właśnie jego właściciele zadecydowali o zakończeniu działalności Naszej Klasy.Oddajmy głos włodarzom serwisu:RASP podaje ponadto, że wraz z zamknięciem nk.pl dane osobowe użytkowników serwisu zostaną trwale usunięte.Powód wydaje się trywialny: zainteresowanie serwisem z roku na rok spadało. W oświadczeniu przekazanym serwisowi Wirtualnemedia.pl czytamy oczywiście co innego. Ringier Axel Springer Polska chce skupić się na innych dwóch platformach do grania - GamePlanet.onet.pl i Onlygames. Jak widać NK.pl nie była dla firmy niczym ponad serwis z grami.- przekazano WM.Być może nadal macie niewykorzystane Eurogąbki na NK.pl. Jeśli tak, możecie wnioskować o ich zwrot aż do 27 lipca. Podobnie jest ze środkami przeznaczonymi na usługi Goście, Goście Plus oraz Super Zdjęcie.Jeśli z jakiegoś powodu nadal mieliście konto w Naszej Klasie i graliście tam w gry, musicie wiedzieć, że osiągnięcia w czterech z nich przeniesiecie do serwisu GamePlanet.onet.pl. Mowa o tytułach "Na ryby", "Wiejskie życie", "Goodgame Empire" oraz "Goodgame Big Farm".Źródło: NK.pl, WM