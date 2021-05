Nowa funkcja polskiej platformy do wideokonferencji ClickMeeting zwiększa ochronę prywatności

Prywatność użytkowników pod jeszcze większą ochroną.

Wydarzenia, spotkania oraz szkolenia online są wygodne i można brać w nich udział, nie ruszając się z domu. Warto jednak zwracać również uwagę na to, czy są bezpieczne. Polska platforma ClickMeeting doregularnie wprowadza kolejne funkcje, mające chronić prywatność danych uczestników webinarów organizowanych za jej pośrednictwem. Dzięki najnowszej z nich organizator może podjąć decyzję, że osoby biorące udział w wydarzeniu nie będą mogły zobaczyć personaliów pozostałych uczestników.Chociaż związane z pandemią obostrzenia są łagodzone i coraz więcej osób wraca powoli do pracy stacjonarnej, nie ma wątpliwości, że organizacja wydarzeń online oraz praca i nauka zdalna zyskały sobie wielu zwolenników i w pewnym zakresie pozostaną z nami już na zawsze. Według raportu „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” polskiej firmy webinarowej ClickMeeting ponad połowa respondentów opowiada się za wyborem nauki w formie hybrydowej po zakończeniu pandemii. Ludzie polubili również wydarzenia organizowane online, w których można wygodnie uczestniczyć niezależnie od ich lokalizacji.

foto. ClickMeeting

ClickMeeting wprowadza funkcję ukrycia danych uczestników spotkań

Ochrona prywatności użytkowników przez firmy to nie tylko działanie zgodnie z przepisami prawa, np. RODO, ale też szereg funkcji, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie. W swoim narzędziu ClickMeeting wprowadza obecnie nową opcję w prowadzeniu webinarów - możliwość ukrycia danych uczestników przez organizatora. Oznacza to, że osoby biorące udział w webinarze zobaczą tylko inicjały pozostałych. To szczególnie ważne w przypadku webinarów, których nagrania będą potem udostępniane w Internecie. ClickMeeting regularnie wprowadza nowe funkcje, mające chronić organizatorów i uczestników spotkań. Między innymi dostępna jest opcja domyślnego ukrycia listy uczestników webinaru, a od pewnego czasu na nagraniu z wydarzenia lista uczestników oraz zawartość czatu domyślnie pozostają niewidoczne. Jeśli wydarzenie jest nagrywane, uczestnicy są o tym automatycznie informowani. Dodatkową ochronę zapewnia też opcja zabezpieczenia danego wydarzenia ustalonym przez organizatora hasłem i tokenami oraz możliwość utworzenia dodatkowych podpokoi dla poszczególnych grup uczestników spotkania. Organizator może też ograniczyć listę uczestników tylko do osób wcześniej zarejestrowanych, a nawet uniemożliwić dołączenie do spotkania po jego rozpoczęciu.Źródło: ClickMeeting