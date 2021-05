DOOM Captcha kładzie kres frustracji. Takie zabezpieczenia to ja rozumiem

Takich twórców potrzebujemy.

DOOM CAPTCHA to jedyna CAPTCHA jaką polubisz

Dla większości z nas CAPTCHA to zło konieczne. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwko botom na stronach internetowych, potrafi doprowadzić do szewskiej pasji i czasem wydaje się, że trudniej je ominąć internautom, niż programom stworzonym przez cyberprzestępców. CAPTCHA przeważnie rozpoznaje człowieka poprzez zadawanie różnych pytań - o odczytanie tekstu, rozpoznanie zawartości obrazków lub wynik działania matematycznego. Pomysłowy deweloper pochwalił się właśnie jego arcyciekawą odmianą. Oto CAPTCHA bazująca na minigierce w stylu DOOMa.Miquel Camps Orteza stworzył DOOM CAPTCHA i opublikował jego kod na swojej stronie w serwisie Github. Nie jest to oczywiście fragment gry DOOM, z wiadomych względów, ale zabezpieczenie nawiązujące do kultowej produkcji id Software z lat 90' XX wieku. Celem internauty jest odstrzelenie czterech diablików, które pojawiają się na ekranie. Proste, szybkie i naprawdę niewymagające.Dość niezwykłym jest to, że animacji towarzyszą znane z DOOMa sprite'y, muzyka i efekty dźwiękowe. Jest to bezsprzecznie przyjemniejszy i szybszy sposób rozwiązania niż klasyczne CAPTCHA, których rozwiązanie zajmuje internautom średnio... 32 sekundy.Orteza mówi, że wpadł na ten pomysł w ubiegły piątek, pierwszą wersję opracował w sobotę rano, opublikował wieczorem, a w niedzielę opublikował na Githubie. Jego dzieło stało się na tyle popularne, że stało się pracą dnia na stronie Product Hunt.Deweloper podkreśla, że jego projekt powstał głównie dla zabawy i dość łatwy do złamania, przynajmniej w obecnej postaci. Swoją drogą, DOOM CAPTCHA ma nawet easter egga. Wpisz kod, podczas gdy powyższa CAPTCHA jest aktywna, aby ją ominąć.Może ktoś zechce rozwinąć powyższą ideę i zamienić ją we w pełni funkcjonalne rozwiązanie?Źródło: Github