Charlie ugryzł jego palec. Sprzedali token NFT za 2,8 mln złotych

Nastały ciekawe czasy.

Wideo Charlie Bit My Finger sprzedany jako token NFT

Sam token i prawa do filmu Charlie Bit My Finger to nie wszystko

Mam wrażenie, że powoli przestaję nadążąć za niektórymi internetowymi trendami. Jednym z nich jest NFT (Non-fungible Tokens), czyli bazujące na technologii blockchain tokeny, odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów (na przykład memów), sprzedawane za kolosalne pieniądze. Wiem, że wielu z Was nie zrozumiało absolutnie nic z tego, co właśnie napisałem, więc posłużę się czytelnym przykładem. Kojarzycie Nyan Cata ? Mem został sprzedany w lutym za równowartość 2,2 mln złotych. A pierwszy tweet w historii ? Ten sprzedano za równowartość 9,6 mln złotych. Z początkiem maja informowaliśmy Was, że za kultowy mem Disaster Girl w NFT nabywca zapłacił 500 tysięcy dolarów. Oprócz niewymienialnego cyfrowego tokena z przedmiotem transakcji kupujący może, ale nie musi otrzymać prawa autorskie do danej treści. Te przeniesiono przedwczoraj na nabywcę NFT filmu Charlie Bit My Finger. W zamian za 2,8 miliona złotych.Żyjemy w dziwnym świecie pełnym kontrastów, a najlepszym dowodem na to są aukcje NFT. Jak inaczej niż dziwactwem nazywać bowiem nabycie certyfikatów autentyczności dla zdjęcia lub filmu opublikowanego w sieci, do którego darmowy dostęp ma każdy internauta? Nieco inaczej jest w przypadku nagrania z 2007 roku pod tytułem Charlie Bit My Finger, którego twórca usunął je z sieci w oryginale i pozwolił nabywcy NFT zarobić na nim co nieco pieniędzy.Film Charlie Bit My Finger jest jednym z nagrań rozpoznawanych niemal powszechnie wśród internautów pamiętających początki YouTube. Przedstawia ono dwójkę chłopców - gryzionego w palec i gryzącego w palec. Tylko tyle. Materiał wideo przez naście lat od publikacji zebrał niemal miliard odsłon, przynosząc rodzinie trzyletniego wówczas Harry’ego Daviesa-Carra oraz rocznego Charliego Daviesa-Carra krociowe zyski z reklam. Rodzina po latach zdecydowała się wystawić film na aukcji NFT, a ktoś postanowił go nabyć za kwotę 760 tysięcy dolarów.Według reguł aukcji tokena NFT, na nabywcę przeniesiono nie tylko pełnię praw do czerpania dochodów z filmu, ale także możliwość stworzenia remake'u nagrania z udziałem dwojga słynnych braci. Jako powód sprzedaży wskazano chęć tchnięcia nowego życia w film oraz zastymulowanie rozwoju blockchainowej technologii.Zarobione pieniądze rodzina Davies-Carr w dużej mierze chce przekazać na cele związane z ekologią. Mówiono o zrównoważeniu emisji CO2 powstającego w wyniku kopania kryptowalut. Jestem niezmiernie ciekaw co to oznacza... ;) Pozostała część pieniędzy zostanie spożytkowana na edukację nastolatków i opłacenie ich studiów.Źródło: Original Protocol