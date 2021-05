Twitch stworzył dedykowaną sekcję dla skąpo odzianych pań

Czy to jeszcze Twitch, czy już...



Pools, Hot Tubs, and Beaches, czyli soft porno dla nastolatków

No i stało się. Twitch stworzył sekcję "Pools, Hot Tubs, and Beaches", specjalnie na potrzeby występów pań przyodzianych jedynie w stroje kąpielowe i przesiadujących godziny w baliach z wodą. Dzieje się tak w zaledwie dwa dni po tym, jak serwis zdemonetyzował bez ostrzeżenia Amouranth , gwiazdkę OnlyFans i Twitcha oraz nieco dłużej po tym, jak Twitch uznał uwodzenie dzieci na transmisjach (nawet tych poza platformą) za wystarczający powód do usunięcia konta twórcy. Czy ktoś tu coś z tego rozumie?Transmisje prowadzone przez kobiety siedzące w baliach z wodą (stąd nazwa Hot Tub) - lub częściej w nadmuchiwanym basenie - i ich rozmowy z widzami biją rekordy popularności na Twitchu. Niektórzy internauci uważają, że streamerzy zupełnie lekceważą wytyczne dla społeczności, zakazujące nadmierną seksualizację i uwodzenie nieletnich. Platforma dopuszczała pojawianie się przed kamerą w kostiumie kąpielowym w "odpowiednim kontekście", na przykład na plaży czy też na festiwalu plenerowym. Twitch twierdzi, że wraz z pojawieniem się nowej sekcji "nic się nie zmieniło", ale jest to "rozwiązanie tymczasowe".- podaje firma.- czytamy. Jednym słowem: tego rodzaju materiały nie podpadają pod uwodzenie.