PornHub używa sztucznej inteligencji do ulepszenia rozdzielczości starszych filmów

Od zera do 4K.





PornHub stawia na sztuczną inteligencję





fot. zrzut ekranu ze strony PH

PornHub rozpoczął ciekawą inicjatywę, która ma na celu wskrzeszenie starych (albo inaczej „vintage”) filmów pornograficznych i erotycznych w zupełnie nowym wydaniu. Firma wykorzysta algorytmy sztucznej inteligencji oraz specjalne sieci neuronowe, które będą odpowiedzialne za automatyczne poprawianie jakości i rozdzielczości starszych filmów. Okazuje się, że w niektórych przypadkach materiały sprzed kilku dekad będą mogły być dostępne w rozdzielczości 4K.To nie pierwszy raz, kiedy najpopularniejsza witryna z materiałami dla dorosłych zaskakuje wykorzystaniem technologii.Według PornHuba, do odtworzenia i „zremasterowania” filmów użyto kilku algorytmów. Sam proces rozpoczął się od redukcji szumów oraz wyostrzenia i poprawienia kontrastu poszczególnych obrazów. Filmy zostały przyspieszone do odtwarzania w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę, a dźwięk został zmiksowany ponownie. W niektórych wypadkach serwis dodał zupełnie nową ścieżkę dźwiękową, aby poprawić interakcję widza z filmem.Najstarszy film, który został odnowiony przez PornHuba, to „The Kiss” z 1896 roku. 18-sekundowy materiał był dystrybuowany przez specyficzny holding dla firm produkcyjnych Thomasa Edisona. PornHub twierdzi, że w tamtych czasach materiał został potępiony jako szokujący i nieprzyzwoity dla widzów. W bibliotece projektu Remastured znajdziemy także inne, krótkometrażowe filmy z poprzedniej epoki.Twórcy całego pomysłu informują, że wraz z czasem na platformie znajdzie się jeszcze więcej materiałów. Nie wiadomo dokładnie, do kogo PornHub chce w ten sposób dotrzeć, ale sama idea wydaje się być ciekawa. Mimo to, serwis w ostatnich miesiącach nie ma lekkiego życia. Po kilku reportażach zachodniej prasy z PornHuba zniknęło mnóstwo filmów, a strona boryka się z oskarżeniami o wykorzystywanie nieletnich aktorek.Remastered może być więc po prostu typowym zabiegiem PR-owym, aby poprawić odbiór serwisu przez dorosłych użytkowników. Główną stronę opisywanego projektu znajdziecie pod tym adresem Źródło: PH / fot. zrzut ekranu ze strony PornHub