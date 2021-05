Aktualizacja zdjęć Street View w Polsce. Które miasta odwiedzą samochody Google?

Wyborne wieści.

Aktualizacja Street View w Polsce 2021

kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Inowrocław, Turuń, Włocławek, Grudziądz

Bydgoszcz, Inowrocław, Turuń, Włocławek, Grudziądz łódzkie: Bełchatów, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Pabianice

Bełchatów, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Pabianice śląskie: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Siemianowice Śląskie dolnośląskie: Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław

Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław lubelskie: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Zamość

Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Zamość lubuskie: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra małopolskie: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Zakopane

Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Zakopane mazowieckie: Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa

Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa opolskie: Kędzierzyn Koźle, Opole

Kędzierzyn Koźle, Opole podkarpackie: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok

Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok podlaskie: Augustów, Białystok, Łomża, Suwałki

Augustów, Białystok, Łomża, Suwałki pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupski, Sopot, Stargard Gdański

Gdańsk, Gdynia, Słupski, Sopot, Stargard Gdański świętokrzyskie: Busko-Zdrój, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

Busko-Zdrój, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice warmińsko-mazurskie: Elbląg, Olsztyn, Ostróda, Szczytno

Elbląg, Olsztyn, Ostróda, Szczytno wielkopolskie: Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań

Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań zachodniopomorskie: Koszalin, Stargard, Szczecin, Świnoujście

Co to jest Google Street View?

Trwa aktualizacja zdjęć w Google Street View w Polsce. Samochody Google ruszyły na ulice naszego kraju w marcu i przemierzały je będą jeszcze do października bieżącego roku. Wszystko po to, aby widok ulicy w Mapach Google wzbogacił się o nowe fotografie. W których miastach zdjęcia Street View zostaną zaktualizowane?Mogę Wam przekazać z pierwszej ręki, że auta Google jeżdżą teraz po miastach województwa śląskiego. Przejazdy są ponoć uzależnione od pogody, która ma oczywiście ogromny wpływ na jakość zdjęć, a samochody pokonują drogi w mniejszych i większych miejscowościach. Widziałem je już w Katowicach, Sosnowcu i Mysłowicach. Pełna lista miast jest jednak dużo obszerniejsza, a Google robi zdjęcia także poza woj. śląskim.Google Street View to popularna funkcja Map Google i Google Earth, zwana także "widokiem ulicy". Pozwala ona przeglądać sferyczne zdjęcia wykonane za pomocą kamer 360-stopniowych z poziomu ulicy. Wirtualne wędrówki po miastach w 3D pozwalają lepiej poznać miejscowości, do których chcemy się udać w przyszłości i stanowi nowoczesną formę podróżowania "palcem po mapie".Google Street View pojawiło się 25 maja 2007 roku, początkowo w pięciu amerykańskich miastach. Na liście były: San Francisco, Las Vegas, Denver, Miami, Nowy Jork. Początkowo fotografie wykonywano wyłącznie z kamer zamontowanych na samochodach. Z czasem do środków transportu dołączyły rowery, a nawet skutery śnieżne i wielbłądy. Teraz zdjęcia robione są również przez poruszających się pieszo współpracowników Google. Obecnie na Street View znaleźć można nawet fotografie przechwycone na najwyższej górze świata, Mount Everest.Źródło: Google