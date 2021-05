Były porucznik US Navy: widziałem UFO wiele razy

Nowe informacje przed raportem Pentagonu.





Pentagon przygotowuje raport o UFO





fot. eberhard grossgasteiger - Unsplash

Jeden z emerytowanych poruczników amerykańskiej marynarki wojennej US Navy stwierdził w wywiadzie, iż widział UFO wielokrotnie. Ryan Graves opisał niektóre z doświadczeń jego i jego kolegów z momentów, w których pilotowali oni myśliwce F/A-18 i mieli styczność z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi.To nie pierwsze tego typu rewelacje, które pojawiły się w ostatnich miesiącach.Graves zdradził, iż podczas służby na wspomnianym samolocie, on i jego koledzy widywali UFO prawie codziennie w okolicach południowego wschodu od amerykańskiej Virgina Beach. Sytuacja miała mieć miejsce w latach od 2015 do 2017 roku. Wojsko określiło widziane przez pilotów statki jako niezidentyfikowane zjawiska lotnicze.W programie „60 Minutes” w amerykańskiej telewizji, Graves powiedział prowadzącemu, iż martwi się, że same obiekty mogły być taktycznymi odrzutowcami innych państw, jednak to mało prawdopodobne. Były porucznik US Navy wyraził zaniepokojenie potencjalną obserwacją Amerykanów przez niezidentyfikowane obiekty latające. Jednocześnie Graves dodał, iż opisywane zjawiska mogą być samolotami szpiegowskimi z Rosji lub Chin, a sama technologia wykorzystywana do ich działania miałaby być „niezwykle zaawansowana”.Pozostaje więc zadać pytanie: czy opisywane statki powietrzne są super-zaawansowanymi jednostkami czy też mamy faktycznie do czynienia z obiektami obcego pochodzenia?W 2020 roku w USA odnotowano gwałtowny wzrost obserwacji UFO. Sami nowojorczycy mieli zgłosić ponad 300 takich przypadków. Pisaliśmy dla Was także o ujawieniu dokumentów , według których amerykańscy piloci stykali się kilkukrotnie ze zjawiskami potencjalnie przypominającymi zachowanie UFO.Na ten moment będziemy chyba musieli jednak poczekać do czerwca aż specjalna grupa zadaniowa przedstawi amerykańskiemu Kongresowi swoje ustalenia dotyczące istnienia UFO. Wtedy też Pentagon ma opublikować raport, który rzuci nieco więcej światła na całą sprawę.Obecnie więc niezidentyfikowane obiekty latające muszą dalej pozostać ciekawostką i swoistą tajemnicą.Źródło: CBS / fot. Albert Antony - Unsplash