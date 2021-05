Polacy nie ufają influencerom i YouTuberom. Badanie jasno to pokazuje

Cóż…

Wymienić możemy mnóstwo skutków powszechności i rozwoju internetu – jednym z nich jest niewątpliwie zjawisko powstawania zupełnie nowych zawodów. Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić, iż na nagrywaniu filmów i wrzucaniu postów na social media będzie można zarobić miliony złotych. Wysokie przychody to jednak wyłącznie jedna strona medalu. Drugą jest zaufanie społeczne, które w stosunku do „internetowych” profesji jest skrajnie niskie.Firma SW Research zdecydowała się na przygotowanie specjalnego rankingu ukazującego „najbardziej poważane zawody przez Polaków”.Jak się okazuje, rozbieżność pomiędzy konkretnymi profesjami bywa ogromna, lecz niezbyt zaskakująca.Mieszkańcy naszego kraju. W tym przypadku raczej trudno o zdziwienie – zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, gdzie często zaznacza się heroiczność osób pracujących w systemie ochrony zdrowia.Jeśli jednak spojrzymy na drugi koniec rankingu, to zauważymy nieco odmienne zawody., posłowie na sejm (18,0%), radni gminni (21,3%), ministrowie (22,5%) oraz księża (24,3%). Okazuje się więc, iż popularność np. twórców internetowych niekoniecznie przekłada się na to, jak postrzegani są w oczach odbiorców.Jak twierdzi dyrektor generalny SW Research:Oczywiście należy patrzeć na to z przymrużeniem oka.i równie dobrze pod nimi kryją się osoby publikujące materiały zawierające teorie spiskowe, jak i takie wstawiające filmy wymagające kilku miesięcy prac i researchu. Myślę więc, że w głównej mierze chodzi tu o swego rodzaju uprzedzenia i negatywne skojarzenia z samymi nazwami profesji, a nie konkretnymi osobami je wykonującymi.Kto wie – może za kilka lat YouTuberzy będą nieco bardziej szanowani w oczach opinii publicznej. Trudno na ten moment to stwierdzić.Źródło: SW Research (via Wirtualne Media) / Foto. pixabay.com (lukasbieri)