Cola i Mentosy w oleju zachowują się przedziwnie (wideo)

Hipnotyzujący widok.



Cola i Mentosy... Pamiętacie jeszcze, gdy na YouTube nastąpił prawdziwy wysyp filmików, obrazujących to, co stanie się po wrzuceniu Mentosa do Coca-Coli? Podpowiadam: powstanie efektowny gejzer. Popularny eksperyment nie jest wcale nowy - po raz pierwszy zastosowano go w programie Marek’s Kid Scientists w 1999 roku, ale popularność zyskał dopiero za sprawą Steve’a Splanglera. Zobaczcie, co się stanie, gdy charakterystyczna reakcja zajdzie w środowisku olejowym.



Cola, Mentosy i olej

Na profilu Unilad w serwisie społecznościowym Facebook zaprezentowane nagranie, ukazujące reakcję zachodzącą pomiędzy Coca-Colą i Mentosami, gdy te zostaną zanurzone w oleju. W połączeniu z podkładem dźwiękowym materiał wideo jest doprawdy... hipnotyzujący.







Dlaczego Cola i Mentosy reagują ze sobą tak gwałtownie?

Wielu z Was zastanawiało się na pewno, dlaczego połączenieMentosów i Coli stanowi tak "wybuchową" mieszankę. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, a przebieg zdarzeń stanowi efekt reakcji fizycznych i chemicznych.



Chropowata powierzchnia Mentosów sprawia, że gromadzi się na nich gaz. Kwas ortofosforowy znajdujący się w składzie Coli zwiększa rozpuszczalność cukierka, przez co jego powierzchnia robi się bardziej chropowata, absorbując przez to jeszcze więcej dwutlenku węgla. Wodorowęglan sodu z Mentosów reaguje z owym kwasem, uwalniając jeszcze więcej CO2. Mentos opadając na dno butelki zbiera tak dużo CO2, że gaz wypycha ciecz z butelki, celem zachowania ciśnienia w mieszaninie. Tak powstaje charakterystyczny "gejzer". Uwodnieniu gazu zapobiega cukier znajdujący się w Coli. Jak sami wiecie, jest go bardzo dużo...







Źródło: Unilad, Klub Naukowca