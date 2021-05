Awionetka wylądowała na A1. Niezwykłe nagranie obiegło Internet (wideo)

Rzadko spotykany widok.



Do niecodziennej sytuacji doszło dziś na autostradzie A1 pod Częstochową. W Internecie pojawił się film obrazujący awaryjne lądowanie awionetki na prawym pasie. W maszynie lecącej z Wrocławia do Rzeszowa znajdował się wyłącznie pilot. Według ustaleń nikomu nic się nie stało.



Lądowanie awionetki na A1 pod Częstochową

Maszyna należąca do wrocławskiego aeroklubu awaryjnie wylądowała na autostradzie dzisiejszego poranka. Wkrótce po tym zdarzeniu została odholowana na oddalony o około kilkaset metrów parking. Dziennikarze RMF FM ustalili, że przyczyną awaryjnego lądowania były najpewniej problemy z silnikiem.







Pilot zdecydował się na lądowanie na autostradzie, bo to najbezpieczniejsze miejsce do takiego manewru. Teren jest utwardzony, "pas" do lądowania szeroki, a natężenie ruchu w momencie podjęcia próby lądowania - niewielkie. Pilot planował pierwotnie dolecieć na niewielkie lotnisko w Rudnikach pod Częstochową, jednak wybrał bezpieczniejszą w swojej ocenie opcję.



Źródło: Internet, RMF FM