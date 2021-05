Twórca Ethereum ma gest. Rozdał miliard dolarów

Brawo.





Twórca Ethereum przekazuje pieniądze na walkę z COVID-19





fot. Thought Catalog - Unsplash

Współzałożyciel kryptowaluty Ethereum Vitalik Buterin ma gest. Dwa tygodnie temu rosyjsko-kanadyjski programista został najmłodszym miliarderem kryptowalut na świecie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin Buterin przekazał równowartość 1 miliarda dolarów w kryptowalutach funduszowi India Covid Relief Fund i kilku innym organizacjom charytatywnym.Darowizny zostały przekazane w postaci monet Shiba Inu, Dogelon i Akita Inu. Te kryptowaluty wystrzeliły popularnością zaraz po tym, jak wartość Dogecoina urosła na przestrzeni ostatnich tygodni.W jednej transakcji Buterin przekazał ogromną ilość tokenów SHIB o wartości 1,2 miliarda dolarów. Wszystkie środki trafiły do India Covid Relief Fund utworzonego przez indyjskiego przedsiębiorcę technologicznego Sandeepa Nailwala. Wcześniej, w kwietniu bieżącego roku Buterin przekazał funduszowi około 600 tys. dolarów w specjalnych tokenach.Nailwal natychmiast napisał na Twitterze post, w którym dziękuje Buterinowi i zapewnia inwestorów SHIB, że pieniądze zostaną wydane w sposób odpowiedzialny. „Nie zrobimy niczego, co krzywdzi jakąkolwiek społeczność. Szczególnie osoby zaangażowane w SHIB” – przekazał Nailwal.To nie wszystkie środki od Buterina, które trafiły do potrzebujących. Rosyjsko-kanadyjski przedsiębiorca wypłacił także miliony dolarów w prezentach dla GiveWell oraz Machine Intelligence Research Institute – organizacji zajmującej się opracowywaniem bezpiecznych algorytmów sztucznej inteligencji.Co ciekawe, niektóre tokeny mogły zostać przekazane Buterinowi z założeniem, że nie będzie ich on dystrybuował ani sprzedawał. Anonimowi programiści przesłali 50 proc. wszystkich tokenów SHIB do portfela Buterina w ciągu ostatniego roku. Według Coinbase, w ostatnim czasie SHiba Inu spadł o 36 proc., Dogelon o 65 proc., a Akita Inu o 50 proc.Buterin ma nadal posiadać około 1 miliarda dolarów ulokowanych w Ethereum.Programista miał jednak przenieść wszystkie swoje aktywa pod inny adres na chwilę przed przekazaniem opisywanych darowizn.Źródło: Forbes / fot. Sharon McCutcheon - Unsplash