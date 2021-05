Tesla nie akceptuje już Bitcoina. Rynek reaguje

Elon Musk manipuluje kryptowalutami?

Tesla kończy z akceptowaniem Bitcoina

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Elon Musk znowu robi wszystko, aby wykorzystać swoją popularnosć i nieźle na niej zarobić. Po sterowaniu kursem kryptowaluty o nazwie Dogecoin w obie strony - najpierw jego obniżeniu poprzez krytykę (nawanie go szwindlem), a chwilę później podniesieniu za sprawą planów finansowania nim przyszłych misji kosmicznych (!) - przyszła kolej na Bitcoina. Ekscentryczny miliarder oświadczył niespodziewanie, że firma Tesla nie będzie dłużej przyjmować płatności w Bitcoinach. Powód? Zaskakujący.W swoim wczorajszym tweecie Elon Musk opublikował oświadczenie firmy Tesla w sprawie akceptowania płatności za samochody za pomocą najpopularniejszej z kryptowalut. Poinformował w nim, że omawiana metoda finalizacji transakcji została zawieszona w związku ze zwiększonym zużyciem paliw kopalnych na potrzeby wydobywania Bitcoina. Jednocześnie zaznaczono, że w kryptowalutach drzemie ogromny potencjał, ale nie może on być rozwijany kosztem środowiska.W powyższym komunikacie można także wyczytać, że Tesla rozważa przyjmowanie płatności w innych kryptowalutach, których wydobycie wykazuje mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zaznaczono, że Tesla nie sprzeda Bitcoinów, którymi dysponuje.Na reakcję rynku nie trzeba było długo czekać. Kurs Bitcoina w ciągu zaledwie 15 minut od publikacji tweeta spadł o ponad 3 tysiące dolarów do poziomu poniżej 52 tysięcy. Czyżby Elon Musk zapragnął dokupić Bitcoiny w niższej cenie i sprzedać je chwilę później drożej? Krytycy zarzucają, że ekscentryczny CEO firm Tesla i SpaceX zrobił to wcześniej w przypadku Dogecoina.Dzień wcześniej Elon Musk pytał na Twitterze, czy Tesla powinna akceptować Dogecoiny. Ponad 78% internautów odpowiedziało twierdząco. Zapewne domyślacie się, że wpłynęło to bardzo pozytywnie na kurs tej kryptowaluty.Niepokojące jak wiele może jeden człowiek, prawda? W pojedynkę steruje stanem oszczędności ulokowanych w kryptowalutach przez miliony osób z całego świata.Źródło: Twitter, zdj. tyt. zrzut ekranu z SNL