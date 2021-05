Gwarancja nazwa.pl, czyli 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy

Gwarancja szybkości działania usługi.

Szybki hosting nazwa.pl

Przedstawiciele nazwa.pl twierdzą, że ich hosting jest szybszy niż konkurencji. Wyrazem pewności siebie jest uruchomiona właśnie Gwarancja nazwa.pl. Dzięki niej można uzyskać zwrot pieniędzy w sytuacji, w której usługa nie będzie działała szybciej niż usługa poprzedniego dostawcy hostingu. Dlaczego strony www na nazwa.pl działają szybciej i jak skorzystać z najnowszej oferty?Klienci, którzy wybierają nazwa.pl jako swojego dostawcę usług hostingowych, doceniają przede wszystkim to, że na serwerach nazwa.pl ich strony WWW oraz poczta e-mail działają po prostu szybciej niż u konkurencji - twierdzą przedstawiciele firmy. Ma to być zasługą nowoczesnej technologii CloudHosting, czyli hostingu w chmurze, nowoczesnych serwerów z procesorami działającymi z taktowaniem 5 GHz, serwerów bazodanowych wykorzystujących najszybsze na rynku dyski Optane, magazynów danych Redis i Memcached oraz sieci dystrybucji treści CDN nazwa.pl z serwerami utrzymującymi kopie elementów stron WWW w wielu miejscach w Polsce i na świecie.Dzięki zastosowaniu wydajnych procesorów 5 GHz strony takich systemów, jak WordPress czy PrestaShop, generują się z maksymalną szybkością, a dodatkowo akcelerowane są za pomocą magazynów Redis i Memcached. Ponieważ sercem każdej nowoczesnej aplikacji są dane utrzymywane w bazie danych, to zastosowanie dysków Optane w serwerach MariaDB przyspiesza wiele operacji nawet dziesięciokrotnie. Natomiast gdy strona WWW jest już gotowa do wysłania, to wysoką szybkość jej dostarczenia zapewnia CDN nazwa.pl, który utrzymuje statyczne elementy witryn typu obrazki, arkusze stylów CSS i pliki Java Script w lokalizacjach bliskich odwiedzającym strony WWW. CDN nazwa.pl zapewnia, że czas wyczytywania serwisów nie jest zależny od lokalizacji użytkowników, którzy na te strony wchodzą. Rozmieszczenie dodatkowych węzłów CDN nazwa.pl w Stanach Zjednoczonych pozytywnie wpływa również na pozycjonowanie stron w Google.Zapewnienie najlepszych technologii na etapie przygotowania strony WWW, a następnie jej dystrybucji poprzez sieć CDN nazwa.pl, zapewnia znaczące przyspieszenie jej działania, co potwierdzają testy wykonane za pomocą popularnego testu GTmetrix: