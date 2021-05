Media społecznościowe dzielą nas zamiast łączyć. To przykra prawda

Tak wynika z badania.





Media społecznościowe skręciły w złą stronę?





fot. Prateek Kayal - Unsplash

Coraz więcej czasu przed ekranem





Rola mediów społecznościowych w ostatnich latach z pewnością stała się nieco „dziwna”. I potwierdza to najnowsze badanie przeprowadzone w Ameryce. Większość mieszkańców USA przyznaje, że korzysta z mediów społecznościowych przynajmniej raz dziennie. Uważają oni również, że platformy takie, jak Facebook czy Twitter robią więcej, aby podzielić społeczeństwo niżeli je jednoczyć.Tego typu zaskakująca opinię pokazała ankieta przeprowadzona przez NBC News.66 proc. dorosłych użytkowników internetu twierdzi, iż korzysta z mediów społecznościowych przynajmniej raz dziennie – 33 proc. z nich tego nie robi. Same liczby nie zmieniły się za bardzo w poprzednich latach, zarówno w 2020, jak i 2019 roku były bardzo podobne.64 proc. Amerykanów uważa jednak, że platformy mediów społecznościowych robią dużo złego w kontekście dzielenia społeczeństwa. Tego typu opinia nie jest ewenementem na rynku amerykańskim – z powodzeniem można ją przenieść także na europejskie oraz polskie poletko. Zaledwie 27 proc. przepytanych osób twierdzi, iż social media robią to, do czego zostały stworzone – do zacieśniania więzi pomiędzy ludźmi.Średni czas spędzany przed ekranem smartfonów, to obecnie 154 minuty dziennie. Prawie dwie godziny więcej od tego, który został zanotowany przed pandemią – w 2019 roku. Ponad 40 proc. dorosłych w ankiecie NBC News twierdzi, że ich czas spędzany przed urządzeniami mobilnymi wydłużył się.Nie ma co się temu dziwić. W pandemii praktycznie każdy z nas korzystał więcej ze smartfona czy komputera, w związku z ograniczeniami oraz sposobem spędzania wolnego czasu. Statystyki zaczynają jednak być niepokojące.Coraz głośniej słychać także o regulacjach oraz zmianach związanych z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Wiele osób zaczyna widzieć w nich zagrożenie – także w Polsce Jak to wszystko się skończy? Tego jeszcze nie wiadomo. Problem zaczyna być jednak coraz bardziej widoczny.Źródło: NBC / fot. Hasan Almasi - Unsplash