Oszust z OLX wyłudził 500 zł. Wysłał worek ziemniaków i list z przestrogą

Najpewniej odpowie za swój czyn.

Sprzedaż zdjęć na OLX

"23-latek twierdził, że z opisu ogłoszenia jak i z korespondencji nie wynikało, że przedmiotem wystawionym na sprzedaż nie jest replika broni, a jedynie zdjęcie"

Lubelska policja informuje o przypadku oszustwa z serwisu OLX, którego niektórzy internauci wcale nie postrzegają jako oszustwa. Chodzi o przypadek 23-letniego mieszkańca Świdnika, który przyszedł na tamtejszą Komendę Powiatową Policji z zawiadomieniem o przestępstwie. Mężczyzna znalazł na OLX ogłoszenie zatytułowane "#ZDJĘCIA# ASG hk-03 specna arms po tuningu" - pewnie domyślacie się już dalszego ciągu tej historii.Proceder sprzedaży zdjęć przedmiotów zamiast przedmiotów na polskich serwisach ogłoszeniowych jest zmorą osób nieuważnie czytających treść anonsów. 23-latek chciał zakupić broń umożliwiającą zabawę w ASG, tymczasem po opłaceniu przedmiotu akcji otrzymał paczkę o zupełnie innej zawartości. Kupujący dostał przesyłkę z opakowaniem ziemniaków, zdjęciem repliki broni oraz krótkim listem od sprzedającego, w którym ten wzywał go do uważnego czytania opisów ogłoszeń.Internauci pod postem lubelskiej Policji zdają się w dużej mierze trzymać stronę sprzedawcy.O ile w tytule ogłoszenia zawarto słowo "zdjęcia", to w opisie oferty o zdjęciach wzmianki już nie ma.- czytamy w policyjnym komunikacie.Coś, co wielu osobom wydaje się doskonałym żartem i próbą zagrania na nosie osobom mającym problemy z czytaniem ze zrozumieniem, policja i prokuratura traktują niezwykle poważnie. Wiemy już, że w sprawie będzie prowadzone stosowne dochodzenie.Policja nazywa opisywany tu przypadekŹródło: Policja