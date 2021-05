Poznaj tajniki Gmaila i aplikacji Google. Trwają zapisy na Google Next Level ‘21

Cenne wskazówki na temat Gmaila, Google Meet czy AppSheet za darmo.

uporządkować skrzynkę Gmail , by zawierała tylko istotne maile,

, by zawierała tylko istotne maile, efektywnie współpracować w zespole przy pomocy Google Meet ,

, zbudować w pełni funkcjonalną aplikację bez użycia kodu w AppSheet ,

, zapewnić komfort i produktywność pracownikom na pierwszej linii frontu z Google Workspace Frontline.

“Google Next Level” to obowiązkowy punkt w tegorocznym kalendarzu eventów online dla wszystkich osób, które chcą poznać tajemnice chmurowych technologii od podstaw.Wydarzenie, które odbędzie się, skupione będzie przede wszystkim na aplikacjach Google, dostępnych w ramach Google Workspace (dawne G Suite). Podczas meetupu eksperci od rozwiązań Google Cloud pokażą w formie krótkich tipów, jak wykorzystać 100% możliwości aplikacji Google Workspace podczas codziennej pracy.Do grona prelegentów należy Anna Koronowska - Territory Manager w Google oraz przedstawiciele firmy Fly On The Cloud - Agnieszka Zaradna i Mateusz Jankowski, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem chmurowych narzędzi i pomagają w przeprowadzaniu cyfrowych transformacji.Na wirtualnej scenie wystąpi także Wojciech Szczepanik - reprezentant firmy Developico, który posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji w AppSheet.Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak:Spotkanie dedykowane jest zarówno osobom początkującym jak i tym, którzy chcieliby odkryć jeszcze więcej ciekawych funkcji aplikacji Google.Poznaj całą agendę spotkania oraz zarezerwuj swoje wirtualne miejsce poprzez oficjalną stronę . Liczba miejsc ograniczona, a wydarzenie jest całkowicie bezpłatne.Źródło: Fly On The Cloud