Automatyczne napisy na YouTube nareszcie w języku polskim

Doczekaliśmy się.

Automatyczne napisy na YouTube w języku polskim

Automatyczne napisy na YouTube to zbawienie dla każdego, kto lubi oglądać filmy w języku angielskim, a nie zna języka Shakespeara na tyle dobrze, aby zrozumieć każde z wypowiadanych słów. Do tej pory napisy tworzone przez sztuczną inteligencję działały tylko w języku angielskim. Miło nam poinformować, że Google rozszerza zastosowanie tej technologii na kolejne języki.Ograniczone grono użytkowników dostrzegło opcje automatycznego tłumaczenia w YouTube na ich języki ojczyste - zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i aplikacji mobilnej YouTube. Ja również. Zmiana nastąpiła stronie serwera, więc aktualizacja aplikacji nie pomoże, jeśli obecnie nie zauważyłeś tej zmiany.Czytelnicy serwisu Android Police donoszą, że Google oferuje automatyczne tłumaczenia z języka angielskiego na języki portugalski oraz turecki. Tłumaczone są zarówno tytuły filmów, opisy, jak i słowa wypowiadane na filmie, które prezentowane są w formie napisów. W moim przypadku możliwe jest włączenie automatycznego generowania napisów w języku angielskim, a później zmiana języka na język polski. Jest to zatem translacja pośrednia.