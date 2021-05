Jak skorzystać z 15-dniowej dostawy na AliExpress i otrzymać kupony dla nowych użytkowników? Podpowiadamy

Nie przegap.

Popularność naszych coniedzielnych wpisów na temat polecanych gadżetów z AliExpress jasno pokazuje, że Polacy interesują się zakupami na AliExpress. Wielu internautów z różnych powodów waha się przed złożeniem pierwszego zamówienia, martwiąc się o długi termin dostawy. Miło nam poinformować, że istnieje specjalna strona łączonej dostawy na AliExpress, na której da się zamawiać przedmioty z gwarantowaną dostawą do Polski w ciągu 15 dni. Przy okazji, pokażemy Wam jak odebrać kupony dla nowych użytkowników, zmniejszające ceny produktów.Zakupy na AliExpress są tanie, jednakże ceny można niemal zawsze obniżyć jeszcze bardziej za sprawą kuponów. Jeżeli nie zarejestrowałeś się jeszcze na tej platformie sprzedażowej lub nie dokonałeś jeszcze żadnego zakupu, powinna zainteresować Cię witryna stworzona specjalnie z myślą o nowych użytkownikach . Możesz tam odebrać swój pierwszy kupon na pierwsze zakupy na AliExpress, a także zobaczyć, co warto kupić w serwisie w bardzo, niskiej cenie.

15 dniowa dostawa łączona z AliExpress

Materiał powstał przy współpracy z AliExpress

Źródło: mat. własnyNiedroga latarka z AliExpress? A może wodoodporne torby rowerowe w przystępnej cenie? Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Pamiętaj, że odebrany z powyższego odnośnika kupon możesz wykorzystać podczas zakupów w aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej. Wpiszesz go na etapie finalizacji swojego zamówienia.Źródło: mat. własnyDrugą niespodzianką, jaka czeka na miłośników zakupów z Polski na AliExpress, jest 15-dniowa dostawa do naszego kraju. Dostawa łączona sprawa, że kupione produkty otrzymasz najpóźniej w nieco ponad 2 tygodnie. Warunek? Wartość zamówionych towarów musi przekroczyć 5 dolarów, czyli niecałe 20 złotych. Wysyłka jest oczywiście bezpłatna.Źródło: mat. własnyAby odnaleźć szybko gadżety dostępne w ramach łączonej dostawy, należy kliknąć podczas wyszukiwania w aplikacji mobilnej lub przeglądarce na "łączona dostawa". Po dodaniu produktów do koszyka pozostaje wybrać opcję łączonej dostawy i... to tyle! Dodatkowo, na tej stronie odbierzesz 1 dolar zniżki na zamówienia powyżej 5 dolarów. W tym samym miejscu zobaczysz, jakie produkty najchętniej zamawiają internauci. Być może coś Cię zainspiruje?