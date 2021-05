Matura 2021: wyciek pytań z języka polskiego? Podlasie znowu pod lupą

Afera.

Matura 2021 - tematy język polski

"ty będziesz moją La La Laleczką ( ͡° ͜ʖ ͡°) lepiej być ambitnym czy osiągać cel? ( ͡° ͜ʖ ͡°) #matura"

Matura 2021 wystartowała, rozpoczęta tradycyjnie egzaminem z języka polskiego. Tradycją stało się także to, że rzut oka w Trendy Google pozwala przypuszczać, że pytania wyciekły do sieci na blisko 2 godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Internauci zauważyli podejrzaną aktywność dotyczącą fraz "motyw ambicji", "ambicja" i "ambicja w lekturach" już ok. godziny 7 rano, podczas gdy egzamin maturalny z języka polskiego zaczął się o godzinie 9:00. Wyszukania pochodziły, podobnie jak rok temu, z woj. podlaskiego.Podczas dzisiejszej matury z języka polskiego uczniowie mieli do wyboru dwa tematy:Czy ambicja ułatwia osiągnięcie człowiekowi zamierzonego celu? - na podst. Lalki Bolesława PrusaMiasto - przyjazne czy wrogie człowiekowi? - na podst. Ziemi Obiecanej W. ReymontaJak już wspomnieliśmy, zapytania o słowa kluczowe związane z pierwszym tematem pojawiły się w sieci ok. godziny 7:12. Użytkownik serwisu Wykop.pl o pseudonimie @twinzpl opublikował o godz. 7:52 na tamtejszym Mikroblogu wpis o treści:Wpis został od tamtego czasu usunięty, ale w Internecie nic nie ginie.