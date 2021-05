Kultowy mem "Disaster Girl" sprzedany za 500 tys. dolarów

Robi wrażenie.





"Disaster Girl" - oryginalna kopia mema sprzedana za fortunę

Jeśli korzystałeś z internetu przez dłużej niż pięć minut, to. Ujęcie z bliska dziewczynki stojącej przez palącym się domem można bez żadnych ogródek nazwać kultowym. Jak się okazuje, oryginalne zdjęcie zostało właśnie sprzedane za 500 tys. dolarów.Jaka jest historia tego zdjęcia? Zoë Roth wybrała się w 2005 roku z rodzicami przed dom, gdzie przeprowadzany był kontrolowany pożar nadzorowany przez lokalne służby strażackie., który kazał się jej uśmiechnąć. Mina wyszła dosyć złowieszczo, co w połączeniu z widokiem palącego się domu dało przekomiczny efekt. Nic więc dziwnego, że internet pokochał wyżej widoczne zdjęcie.Wiele osób po przeczytaniu tytułu mogło zacząć myśleć nad tym „jak można sprzedać mem?”. Sama grafika technicznie nie jest objęta prawami autorskimi i można ją bez problemu rozpowszechniać w sieci (oczywiście nie w celach zarobkowych). Sprzedaż mema jest więc symboliczna –Użytkownik o pseudonimie 3FMusic kupił ją za 180 Ether, czyli około. Jest on teraz w posiadaniu NFT (niewymienialnego cyfrowego tokena) poświadczającego o niepowtarzalności otrzymanego pliku cyfrowego. Co jednak warto wspomnieć – nie przejął on tym samym praw autorskich do zdjęcia. Wciąż należą one do rodziny Roth.Jeśli więc zdecyduje się on na sprzedaż zdjęcia, to jego autorowi będzie musiał przekazać 10% całej kwoty. Część osób może oczywiście nie rozumieć całej transakcji, bo zdjęcie przecież można szybko pobrać z sieci. Kolekcjonerstwo rządzi się jednak swoimi prawami iŹródło: New York Times