Znany polski youtuber skazany. Zniesławił markę kosmetyczną

Okiem kosmetologa skazany za zniesławienie

Okiem kosmetologa - kontrowersje

Kontrowersyjny youtuber prowadzący kanał "Okiem kosmetologa" został skazany przez sąd nieprawomocnym wyrokiem za zniesławienie marki kosmetycznej. W jednym ze swoich nagrań, które zamieszczamy poniżej (nie zostało usunięte), Kacper Linczewski zdaniem sądu zniesławił firmę Skin79, oceniając skład kilku jej kosmetyków jako "śmieciowy". Mężczyzna określany mianem "samozwańczego kosmetologa" (o czym poniżej) nie poczuwa się do winy i odpowiedzialności i zapowiedział już apelację.Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał 28 kwietnia 2021 roku Kacpera Linczewskiego winnym zniesławienia marki kosmetycznej Skin79. Sędzia uznał, że Linczewski musi zamieścić na swoim kanale przeprosiny oraz skazał go na miesiąc prac społecznych.Sprawa to pokłosie nagrania z 9 grudnia 2019 roku, zatytułowane "BEZ ŚCIEMY! - O KOSMETYKACH DEYNN BEAUTY SKIN79!". Youtuber oznajmiał internautom, że produkty to "śmieci", wielokrotnie podkreślając to, że mają "śmieciowy skład". Sugerował też, że Skin79 może testować produkty na zwierzętach, wbrew zapewnieniom.W odpowiedzi na wyrok opublikował film "SKIN79 - PRZEPROSIN NIE BĘDZIE.", w którym poinformował swoich widzów o planowanym złożeniu apelacji oraz o tym, że "kary nie będzie". Przeprosin również. Uznał, że wyrok nie dotyczył merytorycznej strony jego zarzutów, a słowa "śmieci", którego wielokrotnie użył w odniesieniu do produktów.To nie pierwszy raz, kiedy w sieci robi się głośno o Kacprze Linczewskim. W styczniu 2020 roku internauci zarzucali mu, że pomimo tego, że podaje się za kosmetologa, wcale nim nie jest. W serwisie Wykop.pl opublikowano na jego temat znalezisko pt., w którym przedstawiciel uczelni, za absolwenta której podawał się Linczewski, zaprzeczył jakoby ten na niej kiedykolwiek studiował.