Google pomoże Ci zaplanować podróż w dobie pandemii

Usługi firmy z nowymi funkcjami.

Powiadomienia e-mail o restrykcjach

Cóż, nastały ciężkie czasy dla miłośników podróży i wypoczynku za granicą. Podróżowanie nie jest niemożliwe, ale trudne ze względu na dynamicznie zmieniające się w różnych krajach ograniczenia, zasady związane z wjazdem do nich, o ile ten jest możliwy, i nie tylko. Jako że nie wiadomo, czy ta sytuacja zmieni się latem, Google postanowiło ułatwić planowanie podróży, wprowadzając do kilku swoich usług nowe funkcje. W końcu, wiosna i lato to dla wielu najlepszy czas na zagraniczne wyjazdy.Gdy szukasz w wyszukiwarce Google informacji na temat lotów do innych krajów, hoteli na terenie tych krajów czy innych informacji związanych z podróżowaniem w ich obrębie, w wynikach wyszukiwania wyświetla się „Alert dotyczący COVID-19”, który informuje, co jest wymagane przed wjazdem do konkretnego państwa (np. negatywny wynik testu na COVID-19), a także, czy po przybyciu do niego należy odbyć kwarantannę. Od teraz pod każdym takim alertem znajduje się specjalny włącznik. Jeśli go włączysz, za każdym razem, gdy wspomniane wytyczne się zmienią, otrzymasz o tym wiadomość e-mail.