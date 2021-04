Zobacz ile byś zarobił, gdybyś rok temu zainwestował 100 złotych w kryptowaluty

Zainwestowałeś? Sporo zyskałeś.

Puśćmy wodze fantazji. Załóżmy, że Ci z Was, który zastanawiali się rok temu nad inwestycją ciężko zarobionych pieniędzy w kryptowaluty, nie posłuchali opinii swoich znajomych i internautów mówiących, że "ta bańka lada dzień pęknie". Ile można było zarobić inwestując rok temuw Bitcoina? Ile pieniędzy wyciągnęlibyśmy dziś, gdybyśmy rok temu kupili za nie Dogecoiny? A Ethereum? Sprawdźmy.Kurs Bitcoin z dnia 29 kwietnia 2020 roku wynosił końcowo 36 100 złotych. Kurs Bitcoin 29 kwietnia 2021 roku, w chwili pisania tego wpisu wynosi 203 005 złotych. Oznacza to, że za Bitcoiny kupione rok temu za 100 złotych dziś otrzymalibyśmy równowartość. Wartość Bitcoina rok do roku wzrosła aż o 562%. Znacie inną inwestycję o tej stopie zwrotu? Ja znam.

Inwestycja w Dogecoin

Inwestycja w Ethereum

Wnioski? Każdy wyciąga własne

Kurs Bitcoin. | Źródło: MicrosoftKurs Dogecoin z dnia 29 kwietnia 2020 roku wynosił końcowo 0,010616 złotych. Kurs Dogecoin 29 kwietnia 2021 roku, w chwili pisania tego wpisu wynosi 1,18 złotych. Oznacza to, że za Dogecoiny kupione rok temu za 100 złotych dziś otrzymalibyśmy równowartość. Wartość Dogecoin rok do roku wzrosła o astronomiczne 11115%. Dogecoin to tak zwany (mówiąc brzydko, acz dosadnie) "shitcoin" i nie należy raczej lokować w nim kapitału na długofalowe inwestycje. Kurs tego coina jest mocno uzależniony choćby od tego, czy w danym momencie hype postanowić nakręcać nań Elon Musk. Pamiętacie akcję z GME?Kurs Dogecoin. | Źródło: TokeneoKurs Ethereum z dnia 29 kwietnia 2020 roku wynosił końcowo 862 złote. Kurs Ethereum 29 kwietnia 2021 roku, w chwili pisania tego wpisu wynosi 10 390 złotych. Oznacza to, że za Ethereum kupione rok temu za 100 złotych dziś otrzymalibyśmy równowartość. Wartość Ethereum rok do roku wzrosła aż o 1205%. To właśnie m.in. ze względu na wielki szał na Ethereum masowo wykupowane są ze sklepów karty graficzne, dzięki którym każdy w domowym zaciszu może wydobywać tę kryptowalutę - ze sporym zyskiem, o ile dysponuje odpowiednim sprzętem.Kurs Ethereum. | Źródło: BitbayNiniejszy wpis nie jest poradą inwestycyjną. Nie sugeruje on nawet, że warto inwestować swoje pieniądze w kryptowaluty - to "zabawa" obarczona jakimś-tam ryzykiem, którego tak naprawdę nikt nie potrafi precyzyjnie oszacować. Kryptowalutami na pewno powinno się zainteresować i zgłębiać wiedzę na ich temat. Kto wie jak będzie wyglądał ich rynek i świat za kilka lat? Niedawno kurs Ethereum poszybował, gdyż Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował obligacje cyfrowe o wartości 100 milionów euro, właśnie na łańcuchu blokowym Ethereum...Źródło: mat. własny