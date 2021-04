El Risitas nie żyje. Juan Joya Borja potrafił rozbawić do łez

Jego śmiech poprawiał humor milionom.



Juan Joya Borja, znany pod pseudonimem El Risitas, nie żyje. 65-latek zyskał popularność za sprawą viralowego filmu z 2015 roku, przedstawiającego wywiad telewizyjny z jego udziałem z 2007 roku. Jego śmiech z show Ratones Coloraos bawił do łez miliony internautów z całego świata. Sam materiał wideo doczekał się setek, o ile nie tysięcy przeróbek.



El Risitas nie żyje

We wrześniu 2020 roku El Risitas został przyjęty do Hospital de la Caridad w Sewilli, gdzie przeszedł operację w związku problemami naczyniowymi. W związku ze swoją chorobą Joya przeniósł się jakiś czas później do domu opieki, zarządzanego przez Bractwo Świętego Miłosierdzia w Sewilli.



W południe 28 kwietnia 2021 roku Joya poczuł się gorzej i został przetransportowany z Hospital de la Caridad de Sevilla, gdzie przebywał w ostatnim czasie do Hospital Universitario Virgen del Rocío. Juan Joya Borja zmarł z powodu komplikacji związanych z chorobą popołudniu w wieku 65 lat.



Słynny wywiad możecie obejrzeć poniżej. Oglądając go, trudno się nie uśmiechnąć...







Warto wiedzieć, że popularny sewilski aktor i komik zyskał sławę poza Internetem już około 2000 roku dzięki Jesúsowi Quintero i występom w jego programach "El vagamundo" i "Ratones coloraos", w których opowiadał swoje doświadczenia wraz z innym komikiem, "El Peíto". Jego śmiech, żarty, osobowość i słynny slogan "cuñaooo" sprawiły, że zyskał z czasem pseudonim "El Risitas", pod którym znali go internauci.



Oto kilka ciekawych polskich przeróbek powyższego nagrania, mam nadzieję, że poprawią Wam humor.











