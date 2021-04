Bobry pozbawiły internetu niewielkie miasteczko

Chciał dobrze.

Niezwykły splot zdarzeń z bobrem w roli głównej

"Nasz zespół zlokalizował pobliską tamę i wygląda na to, że bobry wykopały od niej podziemny tunel wzdłuż strumienia. W ten sposób dotarły do naszego kabla, zakopanego około metra pod ziemią i chronionego przez osłonę o grubości ok. 12 centymetrów. Bobry najpierw przegryzły osłonę, a potem zabrały się za kabel - w kilku różnych miejscach"

Czy natknęliście się kiedyś na jakiś problem, którego rozwiązanie było na tyle absurdalne, że wpadliście na nie zupełnym przypadkiem? Tak wyglądała choćby opisywana przez nas we wrześniu ubiegłego roku sytuacja z walijskiej wioski Aberhosan, w której połączenia internetowe zanikały codziennie ok. godziny 7:00 rano ze względu na... stary telewizor . Równie osobliwe źródło problemu z siecią zdiagnozowano niedawno w kanadyjskim Tumbler Ridge, położonym w Kolumbii Brytyjskiej.Około 900 internautów z Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej straciło dostęp do sieci po tym, jak bóbr przegryzł kluczowy kabel światłowodowy, powodując "rozległe" uszkodzenia w infrastrukturze. W oświadczeniu udostępnionym prasie rzeczniczka firmy Telus, Liz Sauvé, przekazała, że awaria miała miejsce "wskutek dziwacznego i unikalnego na skalę kraju splotu wydarzeń". Bóbr przegryzł kabel w kilku różnych miejscach, doprowadzając do usterki w zeszłą sobotę.- czytamy.Sauvé powiedziała, że bobry wykorzystały materiały Telus do budowy swojego domu. Poniższe zdjęcie przedstawia taśmę do znakowania włókien, zwykle zakopaną pod ziemią, na szczycie ich tamy.