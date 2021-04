Nowy pakiet 1000 GB w Play. Ile kosztuje?

Internet mobilny dla najbardziej wymagających użytkowników.

Sieć Play przygotowała nowe rozwiązanie dla osób i całych rodzin, które na co dzień potrzebują naprawdę dużej ilości danych do zdalnej nauki, pracy i rozrywki. Od teraz, w ofercie internetu bezprzewodowego dostępny jest nowy pakiet 1000 GB z routerem w zestawie.Najnowszy pakiet do 1000 GB z dostępem do technologii 5G kosztuje 200 zł miesięcznie. Do tego klienci otrzymują nowoczesny router domowy ZTE MC801A 5G umożliwiający połączenie przewodowe oraz Wi-Fi aż do 30 urządzeń jednocześnie w cenie 99 zł na start.